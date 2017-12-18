Леонид Ярмольник в Екатеринбурге: “Телевидение стало “отхожим местом”, в которое приходят, чтобы посветить рылом!”

Артист рассказал, что нужно поменять в театре и кино, почему он не участвует в ток-шоу и кто будет Дедом Морозом для его внуков

Леонид Ярмольник приехал в Екатеринбург с новогодним спектаклем

— Леонид Исаакович, как вы считаете, в сфере кино и театра сейчас все гармонично или нужны какие-то изменения?

— Наша отрасль нуждается в переменах, причем, очень больших. Во всем мире театры существуют на контрактной основе, а в России они сплошь государственные и муниципальные. Везде работает схема: если спектакль приносит деньги, то контракт продлевается, а на нет и суда нет. В России же артист может годами ничего не играть и все равно получать зарплату. То же самое и с кино: деньги просто вылетают в трубу.

— А если говорить о фильмах, в которых снимались вы, какая самая интересная работа у вас была после фильма “Трудно быть богом”?

— Никакой не было и думаю, что не будет. Я вообще сейчас стал меньше появляться на телевидении, в том числе и на ток-шоу. Просто не могу в них участвовать. Изменился язык, изменилась мораль, теперь она не соответствует моим убеждения. Ценз того что можно, а что нельзя упал ниже плинтуса. Сейчас показывают кто с кем живет, кто у кого что украл… Для меня это не интересно, поэтому я иду на телевидение только в том случае, если понимаю, что принесу реальную пользу. В целом же, телевидение стало отхожим местом, в которое приходят, чтобы рылом посветить. Я так не хочу.

Ярмольник рассказал, кто будет Дедом Морозом для его внуков

— Были какие-то стоящие предложения о съемках в кино за последнее время?

— Нет, таких, чтобы я крикнул “О, наконец-то!”, не было. Сериалы — отдельная история, я их вообще смотреть не могу. Бывают редкие исключения — один-два сериала в год. Например, недавно шел “Троцкий”. Остальные сериалы запускают просто, чтобы заполнить эфир.

— В Екатеринбург вы приехали в качестве театрального актера — с новогодним спектаклем “И снова “С наступающим!”. А какие новогодние традиции есть лично у вас?

— А у меня нет никаких традиций, у меня же с этим спектаклем Новый год — круглый год. И в июле, и в августе, и в марте. Тут настоящее новогоднее настроение, которое я проживаю и как артист, и как персонаж. А вообще Новый год для меня — семейный праздник, и главное для меня — удивить внуков, которые еще верят в сказку. Правда, сам в Деда Мороза наряжаться я не буду: меня быстро раскусят. Лучше Колю Фоменко позову!

ДОСЬЕ «КП»

Леонид Ярмольник — 63-летний актёр театра и кино, теле- и радиоведущий. Одна из самых ярких киноработ Ярмольника — фильм «Трудно быть богом». Также Ярмольник стал известен благодаря работе в роли ведущего известного игрового шоу «Форт Боярд». Артист является лауреатом Государственной премии России и дважды лауреатом премии «Ника».