Лера Кудрявцева проводит отпуск с бывшим любовником

Александр
Автор: Александр Январь 17, 2017 12:45

Лера Кудрявцева проводит отпуск с бывшим любовником

Лера Кудрявцева проводит отпуск с бывшим любовником

Телеведущая поехала отдыхать в Майями без мужа

Старый Новый год Лера Кудрявцева отпраздновала вместе с Лазаревым.

Лера Кудрявцева уже несколько лет счастливо замужем за хоккеистом Игорем Макаровым, поэтому для поклонников стало полной неожиданностью, когда телеведущая опубликовала в своем микроблоге снимок в обнимку с прежним возлюбленным – Сергеем Лазаревым. Блондинка недавно прилетела на каникулы в Майями, где уже отдыхал певец. Кстати, вместе со своим двухлетним сыном.

И видимо, по старой дружбе Лера и Сергей решили составить друг другу компанию. А накануне пара вместе отпраздновали Старый Новый год в одном из дорогих ресторанов. Правда, его они отметили в компании других друзей, но мужа Кудрявцевой с ней не было. Он, похоже, отпустил супругу на каникулы одну. Однако, поклонники тут же сделали другие выводы.

«Вы снова вместе? Супер! Красивые оба!», «И все-таки вы были такой классной парой!», «Старая любовь не ржавеет?- тут же написали подписчики Леры под фотографией. — А куда делся муж Леры? Неужели слухи о скором разводе — правда?!»

Лера комментировать эти посты не стали, однако, в одном из интервью она уже рассказывала, что профессия ее мужа подразумевает постоянные разъезды и сборы. Да и ее работа связана с выступлениями в разных городах в качестве ведущей, поэтому к частным разлуках пара привыкла. Но при этом они очень дорожат своими отношениями.

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Александр
Автор: Александр Январь 17, 2017 12:45
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