Лев Лещенко — об Александре Тихановиче и «Верасах»: Мы еще долго будем слушать их «Малиновку»

Александр
Автор: Александр Январь 29, 2017 04:46

Лев Лещенко — об Александре Тихановиче и «Верасах»: Мы еще долго будем слушать их «Малиновку»

Лев Лещенко - об Александре Тихановиче и «Верасах»: Мы еще долго будем слушать их «Малиновку»

Об этом народный артист России сказал в эфире Радио «Комсомольская правда» [аудио]

Александр Тиханович дает автографы, 1986 год. Фото: Шуба Владимир/Фотохроника ТАСС

— Лев Валерьянович, печальная новость из Минска — с нами больше нет Александра Тихановича… Как вы оцениваете эту потерю?

— Кончина Саши — это, конечно, печальное событие для нас для всех… Потому что это был один из самых ярких дуэтов нашего советского песенного пространства. Ну, замечательный был дуэт.

И удивительные ребята — и Яся (Ядвига Поплавская. — А. Г.), и Саша — доброжелательные, искренние… Всегда очень корректные. Знаете, всегда — какие-то теплые слова, когда встречаемся вместе где-то… Всегда подойдут… Очень креативные, сердечные, милые, доброжелательные люди.

Конечно, прекрасные в своем творчестве. Очень предметные, все у них всегда было отрепетировано.

С ними было очень приятно общаться. Встречались, знаете как … Как с родными.

Лев Лещенко об Александре Тихановиче

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И, конечно, для нас это очень тяжелая потеря. Мы переживаем… Мы с женой сегодня утром узнали, что Саши больше нет — просто в шоке были. Во-первых, он молодой еще человек. Понятно, что болел. Но… 65 лет в наше время — это, конечно, не возраст.

Ну, надо сохранить о нем память. Пусть их песни звучат еще долго и радуют почитателей таланта этой замечательной семьи и блестящего дуэта.

— Какие песни будут особенно долго звучать?

— Ну, «Малиновка», конечно, останется, я думаю, на долгие — долгие годы. Да и другие песни их прекрасного дуэта.

Конечно, очень жалко, что это случилось.

Я хочу Ясе пожелать мужества… И дочке тоже — пережить этот момент.

И всем, кто Сашу знал — сохранить о нем память.

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Александр
Автор: Александр Январь 29, 2017 04:46
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