Лион Измайлов и Борис Щербаков попали в больницу

Александр
Автор: Александр Январь 20, 2017 10:45

Лион Измайлов и Борис Щербаков попали в больницу

Лион Измайлов и Борис Щербаков попали в больницу

Сразу у двух артистов возникли проблемы со здоровьем

В клинике оказался Борис Щербаков и Леон Измайлов. Фото: Людмила Стрижнова и Евгения Гусева

Сегодня стало известно о том, что два российских артиста попали в больницу. 67-летний актер Борис Щербаков оказался на больничной койке сразу по нескольким причинам — они связаны с обострением старых болячек. Из-за этого артисту пришлось прервать озвучивание цикла передач «Последний день», в котором речь идет о последних 24 часах жизни покойных знаменитостей. Чтобы не рисковать, Щербаков попросил перенести эту работу на другие даты. По его словам, чувствует он себя неплохо, и, где-то через неделю планирует выписаться.

Напомним, что два года назад Борис Васильевич уже попадал в стационар из-за сердечной недостаточности — он плохо себя почувствовал на городском празднике в Арзамасе. Артиста направили в реанимацию нижегородского кардиологического центра, и через пару дней интенсивного лечения ему стало лучше.

В клинике оказался и Леон Измайлов. 76-летний сатирик почувствовал себя нехорошо пару дней назад. Врачи диагностировали у Леонида Моисеевича сердечно-сосудистое заболевание. На данный момент требуется еще несколько исследований, но пока хирургическое вмешательство не является необходимым. Артист сообщил, что в ближайшее время собирается покинуть лечебное заведение и что посещение его вообще было плановым, — а так чувствует он себя весьма прилично.

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Александр
Автор: Александр Январь 20, 2017 10:45
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