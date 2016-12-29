Лобода стала режиссером постельных сцен со своим участием

Александр
Автор: Александр Декабрь 29, 2016 05:45

Лобода стала режиссером постельных сцен со своим участием

Лобода стала режиссером постельных сцен со своим участием

Певица представила видео со съёмочной площадки клипа «Твои глаза» [видео]

LOBODA — Твои Глаза (за кадром). Певица представила видео со съёмочной площадки клипа Твои глаза .

Новый клип на песню «Твои глаза» Светлана Лобода сняла в Испании.

На протяжении четырех съемочных дней у певицы и ее команды происходили нештатные ситуации. Все началось с того, что в аэропорту было утеряно 4 чемодана сo всеми костюмами и реквизитом для клипа. Два дня продюсер артистки Нателла Крапивина со Светланой пытались отыскать свой багаж в разных точках Европы.

Но это было только начало испанских приключений. Во время работы на главной локации, ради которой Светлана и отправилась в Андалусию, по необъяснимым причинам остановились ветряные мельницы, и мизансцену с их участием пришлось переснимать. Так что, когда на следующий день Лобода, лихо рассекавшая в кадре на раритетном мускулкаре, слетела на авто в кювет и машину пришлось транспортировать на ремонт – этому уже никто не удивился.

В историю о том, как создавался клип «Твои глаза» также вошли кадры постельной сцены главных героев. Из этого видео стало известно, что артистка сама выступает режиссером откровенных сцен со своим участием. Певица полностью контролирует процесс, отсматривая материал на мониторах.

— Когда аудио набирает 5.000.000 можно вполне сэкономить на клипе или снять халтурку так, чтоб в телеке показали. Но это не наша история. Для меня принципиально важно снимать для LOBODA красивые фундаментальные работы, которые являются не просто визуальным сопровождением песни, но и самостоятельной историей из жизни женщины. И мне очень повезло, что я сама себе выделяю бюджеты на съемки. Иначе, боюсь, не видать мне андалусской пустыни и ветряных великанов, пронзающих небо. Приятно, что всего лишь за месяц наше видео посмотрели более 10.000.000 человек и это наш личный рекорд,- резюмировала продюсер Лободы Нателла Крапивина.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 29, 2016 05:45
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