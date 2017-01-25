Лучшие из худших: Джулия Робертс и Бен Аффлек стали номинантами на «Золотую малину»

В Голливуде объявили претендентов на премию за самые провальные роли и фильмы года

Джулия Робертс оказалась в числе номинантов на «Малину» за комедию «Несносные леди».

В США объявили номинантов на 37-ю премию «Золотая малина-2017»: каждый год ее вручают актерам, режиссерам и сценаристам за самые сомнительные достижения в кино. «Малину» часто называют «Антиоскаром» — ведь, помимо того, что эту награду дают не лучшим, а худшим, вручение происходит ровно за день до церемонии «Оскара». Итак, кто же умудрился попасть в число голливудских неудачников в этом году?

Лидером по числу номинаций — целых девять! — стала комедия «Образцовый самец-2». Ей грозят позорные статуэтки в категории «Худший фильм», «Худшая режиссура», «Худший актер» и «Худшая актриса». Главную роль в комедии исполнил Бен Стиллер, он же стал и режиссером ленты. «Самцу» совсем немного уступает голливудский блокбастер «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» — у этой картины 8 номинаций.

Лидером по числу номинаций — целых девять! — стала комедия «Образцовый самец-2».Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За звание «Худшего фильма», кроме «Образцового самца», будут бороться «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», комедия «Дедушка легкого поведения» с Робертом Де Ниро в главной роли, эпический триллер «Боги Египта», «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии» и фантастический боевик «День независимости: Возрождение».

Худшим актером, помимо Бен Стиллера, могут стать Бен Аффлек (за «Бэтмена против Супермена»), Роберт Де Ниро (за «Дедушку легкого поведения»), Генри Кавилл (опять «Бэтмен против Супермена») и Динеш Д’Соуза (за роль в картине «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии»).

Статуэтку в номинации «Худшая актриса» могут получить Меган Фокс, сыгравшая главную роль в «Черепашках-ниндзя-2», Джулия Робертс, появившаяся в комедии «Несносные леди», Тайлер Перри («Хэллоуин Медеи»), а так же Наоми Уоттс и Шейлин Вудли за роли в сериале «Дивергент».

На втором месте по числу номинаций — блокбастер «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости».Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Приз за худшую режиссуру грозит все тому же Бену Стиллеру, Динешу Д’Соузе, Роланду Эммериху, Тайлеру Перри, Алексу Пройасу и Заку Снайдеру.

Итоги «Золотой малины» будут подведены 25 февраля, за день до вручения премии «Оскар». К слову, редко кто из номинантов появляется на церемонии — обычно актеры и режиссеры предпочитают игнорировать «Малину». Приходят лишь звездs, которые умеют относиться к себе с самоиронией и признавать свои провалы.

В 2016 году лидером по числу номинаций и призовых статуэток стала эротическая мелодрама «50 оттенков серого». Фильм победил в номинации «Худшая картина», а исполнители главных ролей Джеми Дорнан и Дакота Джонсон — в категориях «Худший актер» и «Худшая актриса».