Лучшие платья «Золотого Глобуса»-2017: Николь Кидман и Эмма Стоун блеснули смелыми декольте

Кто из звезд покорил своими нарядами на красной дорожке кинопремии [фото]

Эмма Стоун, Риз Уизерспун и Николь Кидман на красной дорожке «Золотого глобуса»-2017.

В Лос-Анджелесе прошла 74-я церемония вручения кинопремии «Золотой глобус». Главный приз в номинации «Лучшая драма» получил фильм «Лунный свет» режиссера Барри Дженкинса. Больше всего номинаций и призовых статуэток собрал «Ла-ла-лэнд» с Эммой Стоун и Райаном Гослингом – они стали лучшими актрисой и актером в жанре мюзикла. Пока критики подводили киноитоги минувшего года, на красной дорожке развернулась модная битва: первые красавицы Голливуда демонстрировали роскошные вечерние платья.

Девиз нового сезона – элегантность и скромность: даже самым отъявленным любительницам блеснуть обнаженным телом удалось на «Золотом глобусе»-2017 удержать себя в руках и не показать лишнего. Эффектных декольте и смелых разрезов было предостаточно, но самый смелый тренд красных дорожек прошлых лет – прозрачные платья и прелести напоказ – похоже, решительно ушли в прошлое.

Главными цветами «Золотого глобуса»-2017 стали платья в светлых тонах — как у Николь Кидман.Фото: REUTERS

Главными цветами «Золотого глобуса» стали белый и серебристый: голливудские дивы, словно феи, порхали, в светлых нарядах. 49-летняя Николь Кидман продемонстрировала глубокое декольте, нарядившись в платье на бретельках от Zuhair Murad. Рассказывая журналистам, как она собиралась на церемонию, актриса упомянула о реакции своей старшей дочери. Восьмилетняя Сандэй Роуз, увидев Николь в расшитом серебром вечернем туалете, воскликнула: «Мамочка, ты словно из сказки!»

Николь пришла на церемонию с мужем — кантри-певцом Китом Урбаном.Фото: REUTERS

Триумфаторша вечера Эмма Стоун, ставшая лучшей актрисой в жанре мюзикла, тоже напоминала сказочную волшебницу: звезда «Ла-ла-лэнда» пришла на церемонию в бледно-розовом платье, затканном серебристыми звездами.

Эмма Стоун выбрала нежно-розовый наряд, расшитый серебристыми звездами.Фото: REUTERS

Сара Джессика Паркер остановилась на наряде, напоминающем одеяние то ли греческой богини, то ли средневековой королевы: белое платье с большим вырезом на груди и стразами на поясе. Образ довершили волосы, уложенные вокруг головы в виде короны.

Сара Джессика Паркер в белом — то ли греческая богиня, то ли королева.Фото: REUTERS

Дрю Бэрримор тоже сделала сделала ставку на светлые тона и пришла в наряде от Zuhair Murad с серебристыми полосками.

Дрю Бэрримор в платье от Zuhair Murad.Фото: REUTERS

София Вергара была с ног до головы в золоте. Вы не поверите, но 44-летняя латиноамериканская дива скоро станет мамой, подарив первенца своему мужу, актеру Джо Манганьелла. Ребенка вынашивает суррогатная мама – София не захотела портить свою великолепную фигуру и делать перерыв в рабочем графике, ведь она – одна из самых высокооплачиваемых актрис американского ТВ.

София Вергара пришла в золотом наряде.Фото: REUTERS

Фигуристая латиноамериканка обожает крупные эффектные драгоценности.Фото: REUTERS

А вот Натали Портман вынашивает малыша сама: актриса вот-вот родит второго ребенка. Солнечно-желтое платье подчеркнуло округлый животик будущей мамы.

Натали Портман совсем скоро станет мамой.Фото: REUTERS

Яркий желтый цвет выбрала и Риз Уизерспун: звезда «Блондинки в законе» появилась на красной дорожке в классическом голливудском наряде с открытыми плечами.

Риз Уизерспун в своем желтом наряде так и сияла, будто солнышко.Фото: REUTERS

Даже главная хулиганка красных дорожек – супермодель Эмили Ратажковски в этот раз была сама мисс пристойность. Любительница оголяться нашла идеальный вариант, позволивший ей продемонстрировать выигрышные стороны ее сногсшибательного тела, и в то же время остаться в рамках приличий.

Эмили Ратажковски выбрала атласное платье с глубоким декольте, замаскированным сверкающим колье.Фото: REUTERS

Супермодели удалось блеснуть великолепной фигурой, не скатываясь в пошлость.Фото: REUTERS

Семейство Сильвестра Сталлоне пришло с ног до головы в черном: актер гордо позировал в окружении красавиц-дочек и жены – бывшей супермодели Дженнифер Флавин. Три наследницы Сильвестра – Систин, Скарлетт и София – в этом году стали «Мисс Золотой Глобус»-2017: девушки сопровождали гостей по пути на сцену и помогали вручать статуэтки.

Сильвестр Сталлоне с женой Дженнифер Флавин и дочками Систин, Скарлетт и Софией.Фото: REUTERS

Певец Джастин Тимберлейк, который в этом году номинировался в категории «Лучшая оригинальная песня», пришел на церемонию с женой – актрисой Джессикой Билл. Хотя Джессика и не может похвастаться пышными округлостями, тем не менее, она выбрала платье с глубоким декольте до самой талии.

Джастин Тимберлейк с женой Джесскиой Билл.Фото: REUTERS

Лили Коллинз, так же как и ее коллега Эмма Стоун, номинировалась в категории “Лучшая актриса в жанре мюзикл» — и тоже выбрала нежно-розовый цвет наряда. Но заветная статуэтка, увы, уплыла к Эмме.

Лили Коллинз в платье от Zuhair Murad Couture.Фото: REUTERS

Отец-молодец Мел Гибсон совсем скоро станет папой в девятый раз. Беременная подруга 61-летнего актера Розалинд Росс на «Золотом глобусе» гордо выпячивала живот, туго обтянутый серебристым атласом.

Мел Гибсон с подругой Розалинд Росс.Фото: REUTERS

В одном из самых великолепных нарядов пришла Оливия Калпо – победительница конкурса «Мисс Вселенная-2012». 23-летняя королева красоты выбрала наряд, украшенный принтом, словно сошедшим с полотен художников-импрессионистов.

Оливия Калпо и ее великолепное платье.Фото: REUTERS

«Мисс Вселенная-2012» выбрала наряд с принтами в духе импрессионизма.Фото: REUTERS

«Ла-ла Лэнд» сорвал семь «Золотых глобусов»

Церемония награждения премией «Золотой глобус» считается генеральной репетицией «Оскара» и с этой точки зрения судьба мюзикла 31-летнего режиссера Дэмиена Шазелла «Ла-ла Лэнд» кажется предрешена: он только что заработал семь рекордных статуэток — за лучший фильм в категории «мюзикл или комедия», лучшее исполнение мужской роли (Райан Гослинг), женской роли (Эмма Стоун), лучшую режиссуру, лучший сценарий, лучшую оригинальную песню и лучшую работу композитора. Для «Золотых глобусов» это небывалый случай, потому что, в отличие от академиков «Оскара», голосующие члены Голливудской ассоциации зарубежной прессы, которая присуждает этот приз, предпочитают размазывать награды тонким слоем, распределяя их между несколькими картинами (подробности)