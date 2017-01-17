Любовь Толкалина: «Только окончательно расставшись с мужем, я научилась с ним дружить»

Актриса официально объявила о том, что ее брак с Егором Кончаловским закончился

Любовь Толкалина и Егор Кончаловский.

Про их отношения давно говорили всякое — что, мол, давно уже любовь прошла и развод не за горами, что у обоих есть своя жизнь. Но и Егор, и Любовь это опровергали. В 2010-м году пресса вовсю писала, что Толкалина, устав от измен, ушла к молодому неизвестному актеру, но Кончаловский тогда принял удар на себя. Режиссер посмеялся над досужими сплетниками — мол, все у них прекрасно, разве что графики не совпадают, поэтому видеться приходится редко. В 2014-м году история вышла на новый виток — тогда появились слухи, что Егор окончательно ушёл от супруги и живет с мамой, Натальей Аринбасаровой. Но и эти слухи не находили подкрепления. Но, видимо, не бывает дыма без огня. В своем новогоднем подведении итогов в Фейсбуке Любовь Толкалина написала весьма однозначную фразу: «И совсем тайное и главное — только окончательно расставшись с мужем, я научилась с ним дружить…».

У бывших супругов, проживших в браке около 20 лет, подрастает дочь Маша, которой недавно исполнилось 15 лет. Видимо, девочке тоже непросто в этот период. Толкалина честно признается, что бывает нелегко: «Я однозначно плохо справляюсь с ролью мамы подростка….. хотя стараюсь совершенно однозначно»…

Несмотря на расставание, пара сохранила дружеские отношения. Любовь даже организовала к 51-летию мужа флешмоб, подключив в Сети к поздравлениям друзей режиссера. «Еще вчера сегодня было завтра…Тем временем Рождение Егора! Пусть будет на душе тепло и солнце, и абрикосы и миндаль в цвету! А я целую восемьдесят раз и обнимаю сто, но только крепче! И несмотря на всю любовь к искусству, его люблю я меньше, чем тебя!»