Мадонна или Примадонна: Алла Пугачева и Луиза Чикконе наперебой делятся с фанатами фото без макияжа

mavit
Автор: mavit Апрель 20, 2018 17:45

Мадонна или Примадонна: Алла Пугачева и Луиза Чикконе наперебой делятся с фанатами фото без макияжа

Причём западная знаменитость ещё более откровенна, чем наша

Мадонна или Примадонна: Алла Пугачева и Луиза Чикконе наперебой делятся с фанатами фото без макияжа

В комментариях начался переполох, мол, что с нашей звездой такое приключилось, что разлюбила она вдруг макияж

Не успели поклонники Аллы Пугачёвой обсудить ее свежее фото без грима, которое звезда разместила в своём Инстаграме, как в блоге певицы появился ещё один впечатляющий снимок. На фото, выложенном в «сторис» Инстаграма (там кадры и видео хранятся всего сутки), АБ немного подвела глаза, но в целом лицо легендарной артистки без грамма макияжа.

Мадонна или Примадонна: Алла Пугачева и Луиза Чикконе наперебой делятся с фанатами фото без макияжа

Кстати, выглядит 69-летняя народная любимица достойно. Плюс на лице нет знаменитой чёлки Примадонны. Похожее фото Пугачева уже выкладывала в прошлом году — тоже минимум макияжа, чуть-чуть очерчены глаза, лёгкий блеск на губах и как яркий штрих — волосы, зачёсанные назад.

В комментариях начался переполох, мол, что с нашей звездой такое приключилось, что разлюбила она вдруг макияж.

Хотя поклонники артистки знают, что никогда она его сильно и не любила. Только на сцене. И то грим накладывала преимущественно сама, модных гримёров к себе не подпускала. А перестав гастролировать, и вовсе успокоилась, сосредоточившись на воспитании детей.

— Мне повезло: Максим (Галкин) любит меня такую, какая я есть, — улыбается на расспросы о смене имиджа Алла Пугачева.

Что тут удивляться, от сценической мишуры устала не только наша Алла.

Забрели мы на досуге в Инстаграм 59-летней Мадонны. А там таких фото без шика и блеска пруд пруди.

Мадонна или Примадонна: Алла Пугачева и Луиза Чикконе наперебой делятся с фанатами фото без макияжа

И не только без грима: вот, к примеру, Луиза Чикконе «заселфила» себя во время мелирования с неприглядной фольгой на голове, а вот звезда выравнивает брови — замеряет карандашом, нормально или криво линия легла.

Мадонна или Примадонна: Алла Пугачева и Луиза Чикконе наперебой делятся с фанатами фото без макияжа

Ко всему прочему, певица берет с собой телефон даже к косметологу, который накладывает ей на лицо что-то жирное и зеленое. Потом с детьми абсолютно не накрашенная, валяясь на кровати, Мадонна что-то поёт. И все снимает, фиксирует, «селфит» каждый чих.

Мадонна или Примадонна: Алла Пугачева и Луиза Чикконе наперебой делятся с фанатами фото без макияжа

Мадонна или Примадонна: Алла Пугачева и Луиза Чикконе наперебой делятся с фанатами фото без макияжа

Мадонна или Примадонна: Алла Пугачева и Луиза Чикконе наперебой делятся с фанатами фото без макияжа

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mavit
Автор: mavit Апрель 20, 2018 17:45
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