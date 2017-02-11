Мадонна раскрыла имена усыновленных ею близнецов из Малави

Александр
Автор: Александр Февраль 11, 2017 15:46

Мадонна раскрыла имена усыновленных ею близнецов из Малави

Мадонна раскрыла имена усыновленных ею близнецов из Малави

Об этом певица сама рассказала в инстаграме

Таким образом, в семье Мадонны будут воспитываться четыре приемных ребенка из Африки

Пока пресса активно обсуждают проблемы Мадонны с ее сыном, который категорически отказывается жить с матерью и периодически сбегает в Лондон к отцу, сама певица заявила, что готова усыновить еще двух детей из Малави. Процесс оформления опеки почти закончен и поп-дива уже похвасталась в инстаграме имена своих новых дочек. Они близнецы и их зовут Эстер и Стелла.

Запись она сопроводила фотографией, на которой запечатлены два играющихся ребенка.

«В Доме надежды, где Эстер и Стелла жили на протяжении четырех лет и где они были еще 5 дней назад, находятся 650 детей-сирот», — написала она.

madonna
Мадонна раскрыла имена усыновленных ею близнецов из Малави

Также она призвала подписчиков помогать Республике Малави на добровольных началах.

Таким образом, в семье Мадонны будут воспитываться четыре приемных ребенка из Африки. Первого мальчика Давида певица усыновила еще в 2006 году. В 2009 году Мадонна взяла на воспитание девочку Мерси. Кроме того, у поп-дивы есть двое собственных детей: сын Рокко от брака с режиссером Гаем Ричи и дочь Лурдес от фитнес-тренера Карлоса Леона.

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Александр
Автор: Александр Февраль 11, 2017 15:46
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