Майкл Фассбендер и Марион Котийяр — «КП»: «Добро не должно быть с кулаками»

Исполнители главных ролей в фильме «Кредо убийцы», идущем сейчас на экранах, рассказали о съемках

В фильме Марион Котийяр отправляет Майкла Фассбендера в лапы испанской инквизиции.

«Кредо убийцы» (Assassin’s Creed) — одна из популярнейших компьютерных игр в истории, о ней краем уха слышали даже те, кто не любит «рубиться» за монитором. Только что вышла экранизация — эффектная, полная поразительно красивых сцен (одна из них — «прыжок веры», который герой должен совершить с высоты 38 метров, чтобы доказать, что не боится смерти). И с очень серьезными актерами в главных ролях — двукратным номинантом на «Оскар» Майклом Фассбендером и лауреаткой означенной премии Марион Котийяр.

Последняя играет врача Софию Райлин, управляющую Анимусом, своеобразной машиной времени. С ее помощью она отправляет в прошлое осужденного и в последний момент спасенного от казни преступника Каллума Линча. Тот должен войти в воспоминания своего дальнего предка, ассасина Агилара де Нерха, переместиться в Испанию 1492 года, бегать по стенам старинных зданий, взаимодействовать с инквизицией и изменить прошлое, а стало быть, и настоящее.

«ОБ УБИЙЦАХ МНЕ ВСЕ РАССКАЗАЛА ПОДРУГА»

Мгновенную всемирную славу и «Оскар» Марион Котийяр принесла роль Эдит Пиаф в фильме «Жизнь в розовом цвете». Тут же она стала одной из самых востребованных актрис Голливуда: сыграла жену Леонардо ДиКаприо в «Начале» и коварную возлюбленную Бэтмена в «Темном рыцаре: Возрождении легенды», супругу Брэда Питта в совсем недавних «Союзниках»…

— Вы говорили, что для всех ролей делаете записи в дневничке — они потом помогают вжиться в образ. Что вы писали про героиню «Кредо убийцы»?

— Не скажу. Это заметки лично для меня, чтобы создать характер. Но я придумывала детали биографии героини, о которых в фильме не говорится, например, каким было ее детство… Когда стало известно, что отца героини сыграет Джереми Айронс, я начала воображать, каково было расти с таким папой. Возможно, она с ним и не росла, а сейчас остро нуждается в его признании и любви?

— У вас в фильме зло работает на добро. Как вам кажется, добро должно быть с кулаками?

— Не думаю. Мы и так живем в очень агрессивном мире. Добро должно иметь не кулаки, а открытые ладони, для того чтобы их можно было протянуть навстречу. Моя героиня как раз хочет победить насилие, и есть что-то мистическое в том, что ей приходится мириться с тем, о чем вы говорите.

В реальности Марион Котийяр и Майкл Фассбендер добрые друзья. Фото: Пресс-служба компании FOX

— Вы точно не похожи на поклонницу игры «Кредо убийцы»…

— Но когда я приступила к съемкам, одна из моих подруг, огромная ее фанатка, рассказала мне все, что я должна была знать, множество деталей. И про исторический контекст каждого эпизода, и про героев. А потом она хотела, чтобы я рассказала ей, что будет в фильме. Мне было очень сложно молчать, но я удержалась!

«Я НЕ СТАЛ ПРЫГАТЬ С 38 МЕТРОВ»

— Говорят, вы тоже никогда не были фанатом игры «Кредо убийцы», Майкл? — спрашиваю у Фассбендера, звезды «Людей Икс», «Стива Джобса», «Советника», «Прометея», «12 лет рабства»…

— Но я играл в игру перед началом съемок. Я изучал движения персонажа, «снимал» пластику — важно, чтобы в кино движения были похожими!

— «Прыжок веры» в картине ведь исполняете не вы?

— 95 процентов трюков в этом фильме я сделал сам — например, прыжки на бетонный пол с высоты, со страховочными тросами. Было страшновато. А «прыжок веры» я обсуждал с каскадером, и он мне сказал: «Майкл, ты не представляешь, как это сложно и тяжело, какой вред можно себе причинить. Лучше предоставь это профессионалам». Я сказал: «Ладно» — и он прыгнул, вообще без страховки! Долго готовился, прыгал с разной высоты: начал с 15 метров, потом с 20, 25, 30… Он приземлялся на воздушную подушку и в какой-то момент приземлился неудачно. Потом говорил, что ему словно бейсбольный мяч на полной скорости попал в голову. Но он не мог остановиться, пока не достиг цели.

— Вам бы хотелось, подобно вашему герою, попасть в воспоминания своих предков? Или кого-нибудь из исторических персонажей?

— Думаю, я бы хотел попасть в воспоминания Иисуса Христа!

— О боже!

— Да, именно так! (Смеется.)

— Я уже цитировала Марион русское стихотворение, которое начинается со слов «Добро должно быть с кулаками». В фильме, чтобы принести мир в будущее, надо залить кровью всю средневековую Испанию…

— А у Iron Maiden есть песня «Только добро умирает молодым». Уж не знаю, почему так говорят, но это, мне кажется, не является руководством к действию.