Максим Галкин: «Как правило, дети от суррогатного материнства остаются анонимными, а наши обречены на обсуждение!»

mavit
Автор: mavit Январь 25, 2018 05:46

Максим Галкин: «Как правило, дети от суррогатного материнства остаются анонимными, а наши обречены на обсуждение!»

Телеведущий рассказал, почему открыл страничку в Инстаграме [видео]

Максим Галкин: «Как правило, дети от суррогатного материнства остаются анонимными, а наши обречены на обсуждение!»

Артист считает, что, публикуя своих очаровательных малышей, он даёт им определенный старт в дальнейшей жизни

На фотоблог Максима Галкина в Инстаграме подписано уже более 2 миллионов поклонников телеведущего. И это всего за полгода существования странички юмориста в соцсетях. В интервью своей приятельнице певице Елене Север Максим рассказал, почему выкладывает в блоге фото и видео своих детей. Во-первых, юморист считает, что таким образом он оградил Гарри и Лизу от папарацци. Мол, было неприятно осознавать, что в его отсутствие за детьми могут «охотиться» фотографы. Во-вторых, артист считает, что, публикуя своих очаровательных малышей, он даёт им определенный старт в дальнейшей жизни.

Максим Галкин: «Как правило, дети от суррогатного материнства остаются анонимными, а наши обречены на обсуждение!»

— Они необычно появились, у них все равно необычная судьба, — поделился с Еленой Север Максим Галкин. — Все-таки дети, которые появились от суррогатного материнства, как правило, остаются анонимными: их окружение, их будущие сверстники никогда не узнают тайну их рождения. А значит, дети не столкнутся с возможным осуждением, кривотолками в своей будущей жизни. А в случае с моими детьми и в случае с детьми Филиппа (Киркорова) они (дети) уже обречены на публичность, на обсуждение этого. Мы имеем дело с первым таким опытом в нашей стране, поэтому я хочу их (Гарри и Лизу) показать во всей красе, чтобы все видели, что это замечательные дети. Да, суррогатное материнство стало уже нормой, но в этом вопросе все еще, к сожалению, остаётся много дремучести.

Максим Галкин: «Как правило, дети от суррогатного материнства остаются анонимными, а наши обречены на обсуждение!»

Максим Галкин: «…наши дети обречены на обсуждение!».

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mavit
Автор: mavit Январь 25, 2018 05:46
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