Максим Леонидов: Я — деревенский сибарит и буржуазный артист

Сегодня артист празднует свое 55-летие

В 1983-м Максим Леонидов стал одним из основателей бит-квартета «Секрет», песни которого мгновенно становились хитами. Фото: Личный архив М. Леонидова

К творчеству классического питерского интеллигента Максима Леонидова даже неловко применять термин «шоу-бизнес». Это именно творчество человека, талантливого во всем. Еще когда он выступал в составе бит-квартета «Секрет», песни в его исполнении не вылетали из хит-парадов, а в сольном творчестве он оказался еще успешнее. Плюс актерская карьера. Плюс работа в театре, над мюзиклами «Пола Негри» и «Продюсеры». Что сейчас происходит в его карьере и личной жизни?

«НИКОМУ И НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН. ДАЖЕ СЕБЕ»

— Юбилей всегда связан с нервами, — рассказал «КП» Максим. — И это веский повод, чтобы устроить большое мероприятие. А я это делаю редко — в основном выступаю в «стояках» (клубах, где люди слушают музыку стоя. — Ред.), они гораздо симпатичнее, чем торжественные залы. Но хочется уже людей, моих ровесников, как-то удобно рассадить! Поэтому 15 февраля мы выступим в петербургском БКЗ «Октябрьский», а 19-го — в московском «Вегас Сити Холл». Будут любимые песни и любимые мои товарищи: Алексей Кортнев, Андрей Макаревич, Евгений Маргулис, Ира Медведева…

— Недавно читала интервью с Кортневым, он сказал, что если бы мог не писать, то не писал бы. Тут же вспомнила Диану Арбенину, которая, наоборот, говорит, что если не сможет больше писать, то умрет. А вы в каком лагере?

— Я давно понял, что никому ничего не должен, в том числе и себе. Если у меня пишется — то пишу, если нет — не пишу. Но, судя по объему моих сольных пластинок, все-таки пишется мне чаще. Когда не сочиняются песни, я пишу мюзиклы — за последние годы получилось уже пять.

— Как вам кажется, какое определение вас точнее всего характеризует?

— Я такой деревенский сибарит. Делаю то, что мне по сердцу, и не делаю то, чего не хочу.

— В программе «Воздух» вас назвали «буржуазным артистом»…

— Это нормально, должен же быть у нас хоть один такой! Ну да, я рок-н-ролл играю, но не в рваных джинсах. А если и в рваных, то не в грязных. Я не олицетворяю нечто маргинальное, потрепанное и брошенное. Я благополучен, и многим это кажется неинтересным.

— Ваш новый альбом должен был называться «Ангел, змея и крест»…

— Это было рабочее название. Оно Гребенщиковым попахивает, не хочу больше его брать. Альбом будет называться «Над» — моему гитаристу и аранжировщику приснилось это название, и я подумал, что оно правильное.

«БУДЕМ ПРОЖИГАТЬ ЖИЗНЬ»

— Мне кажется, что рок-исполнители из Санкт-Петербурга склонны писать что-то остросоциальное. А у вас нет песен, которые кого-то к чему-то призывают…

— Знаете, столько есть артистов, зовущих куда-то людей. Давайте хоть я не буду этим заниматься! (Смеется.)

— А вообще какие песни сейчас нужны и интересны людям?

— Да стоит посмотреть на артистов, пользующихся успехом, чтобы понять народное настроение. Например, когда наибольшим спросом пользуется ресторанная музыка, это означает, что обывательское, повседневное берет верх. Вспомните музыку начала 90-х, когда рок был самым важным, когда группа «Кино» была рупором. Сейчас это не так — у людей нет настроения что-то менять. Значит, будем прожигать жизнь. А удобнее всего нам это делать под попсу.

«ЛЮДИ ЛЮБЯТ ПОКУПАТЬ ПОДДЕЛКИ»

— Многие молодые звезды не особо себя утруждают — соцсети для них важнее, чем хорошие тексты…

— Этой популярности — грош цена. Доброе имя одними эфирами не заработать.

— Вот тут хочется включить режим «бабка у подъезда» и сказать: у вас же дети! Они сидят в Фейсбуках и Инстаграмах и видят, что работать-то необязательно: юные блогеры на камеру чистят апельсины и этим зарабатывают миллионы!

— Да. С этим ничего нельзя поделать — только подавать личный пример. Постепенно, тихо воспитывать. Объяснять, что красиво, а что уродливо, что правда, а что подделка. Самая распространенная ошибка у людей — покупка подделок. Что блестит, то и хватают… А от внешнего мира все равно не оградить. Отбирать планшеты? Так они на планшетах сверстников найдут ту же самую информацию… Я не хочу вырывать детей из социума при помощи насильственных мер. Я хочу все-таки оставаться для них другом, а не цербером с плеткой.

«У МЕНЯ НЕТ КУР И ОВЕЦ, НО ЕСТЬ КАБАЧКИ И САМОГОН»

— Не могу не спросить про ваше деревенское житие-бытие (Максим давно переехал за город. — Ред.). Сейчас модно заниматься фермерством. Есть ли у вас какое-то хозяйство? Видела у вас в Инстаграме, что вы из своих яблок гоните кальвадосовку.

— У меня есть самогонный аппарат, и я время от времени делаю какие-то спиртные напитки для личного пользования. Чаще всего самые простые. В данном случае шла речь о том, что брага делалась из яблок, вот я и назвал ее кальвадосовкой, хотя на самом деле это просто яблочная самогонка. А так у меня нет ни овец, ни кур, только небольшой огород, который устроил мой помощник. Он очень радеет за то, чтобы на участке что-то росло, поэтому у нас есть кабачки, томаты, огурцы… Я когда въехал в этот дом, там был песчаный карьер. А теперь там райский сад. Сам я руками, конечно же, ничего не сажал — не умею. Но обошелся без ландшафтных дизайнеров. Потом моя жена Саша (театральная актриса Александра Камчатова. — Ред.) присоединилась, так что наш дом — еще одно совместное с ней детище.

— Как у вас сейчас распределяются обязанности? Вы добытчик, а она следит за домом?

— Она служит в Театре Ленсовета. И была более востребована при режиссере Владиславе Пази, играла много. А сейчас пришел режиссер Юрий Бутусов, и, мне кажется, она совсем не героиня его романа, его интересует другое.

— Читала, что вы с собой раньше возили на гастроли медсестру. Какая любопытная байка!

— А это не байка. Когда ты играешь по четыре концерта в день, после третьего у тебя уже просто нет сил. И тогда тебе надо сделать укол, что-то влить на связки. Это была необходимость, а не барство. По совместительству она еще умела и делать массаж хорошо, и триппер лечить, если надо.

— Насколько я помню, вы были еще продюсером первого альбома Ивана Урганта. Но он тогда не выстрелил…

— А это не я решил им заниматься. Это его папа, Андрюша, пришел ко мне и сказал, что у него есть сынок-балбес, который поет. Я послушал, и мне показалось, что его песни интересные. Папа помог, нашел деньги, мы сняли студию для записи, даже на клипы хватило. Но Ваня сам не очень хотел этим заниматься, он изначально был ориентирован на другое. Песенки, которые он тогда записал, были очень милые, даже звучали на радиостанциях, если бы он продолжал бить в эту точку, то в итоге все бы сдвинулось. Но у него не хватало желания стать автором-исполнителем. И когда его пригласили стать ведущим на MTV, он туда пошел. Наверное, правильно сделал — он все-таки в первую очередь шоумен.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Максим ЛЕОНИДОВ родился в 1962 году в Ленинграде. В 1983-м стал одним из основателей бит-квартета «Секрет», песни которого («Сара Барабу», «Моя любовь на пятом этаже», «Алиса») мгновенно становились хитами. В 1990-м уехал в Израиль, но уже в 1996-м вернулся в Россию. Среди самых популярных песен в сольной карьере Леонидова — «От Питера до Москвы», «То ли девочка, а то ли виденье» и «Просто не дай ему уйти». Снялся в нескольких фильмах, включая «Биндюжник и король», где играл бабелевского Беню Крика, и «Высоцкий. Спасибо, что живой». Женат третьим браком, является отцом двоих детей.