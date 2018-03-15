Мария Лиман попрощалась с поклонниками, когда узнала, что за взлом ее страницы хакерам обещают пять тысяч долларов

Звезда уверена, ей мстит многодетная мать, от которой муж укатил на Мальдивы, пока та лежала в роддоме

Мария Лиман попрощалась с поклонниками. Фото: Instagram Марии Лиман.

В Сети набирает обороты скандал, в центре которого — звезда Playboy из Ростова-на-Дону Мария Лиман. Красавица-модель, у которой в Интернете больше 367 тысячи подписчиков, попрощалась с поклонниками, узнав, что за взлом ее страницы хакерам обещают пять тысяч долларов.

— Друзья, я очень надеюсь это не предсмертное письмо, — написала Мария в своем Instagram. — Но на всякий случай хочу с вами попрощаться. Спасибо за вашу любовь, за ваше время, которые вы уделяете, я очень люблю читать ваши комментарии, но не всегда получается отвечать. Я люблю с Вами переписываться здесь, но хочу вас предупредить, если с моей страницы будет идти неадекватная инфа, значит ее взломали. Сегодня узнала от знакомых хакеров, за мою страничку предлагаю пять тысяч долларов.

Кроме того, модель посетовала, что вот уже несколько дней ее личную электронную почту пытаются вскрыть, так как постоянно приходят сообщения о смене пароля. А теперь еще одна напасть — Instagram красавицы атакуют, так называемые боты, которые пишут оскорбительные — а порой и нецензурные комментарии в адрес девушки.

Сама модель уверена, что Интернет-атака на нее организована молодой женщиной. Чуть больше недели назад многодетная мать обвинила звезду-модель в том, что та разрушила ее семью. Якобы, пока женщина лежала в роддоме с третьим ребенком, Мария Лиман отдыхала с ее гражданским супругом на Мальдивах.

Как призналась сайту rostov.kp.ru Мария Лиман, все обвинения Интернет-дамы беспочвенны. Красотка действительно знакома с молодым человеком, о котором идет речь. Он ее давний знакомый из Ростова-на-Дону, который уже долгое время живет в столице. Более того, у Лиман есть постоянный молодой человек, имя которого она не раскрывает, так как не хочет сторонних вторжений в личную жизнь.

А еще Мария Лиман рассказала rostov.kp.ru, что даже готова сделать свой профиль в Instagram закрытым для того, чтобы ее творчеством — откровенными снимками на природе, и дальше могли продолжать любоваться поклонники. Но, похоже, теперь красавица решила использовать сложившуюся ситуацию со злобными Интернет-комментариями в свою пользу.

— Сегодня для моей странички заказали комменты от ботов, — призналась модель. — Ребят, можете повеселиться, я их даже удалять не буду! Ну и фантазия. Пишите и повышайте рейтинг. Главное -— не повторяйтесь. Веселье продолжается.

Напомним, до этого брошенная жена угрожала звезде Playboy вооруженной охраной, и модель всерьез опасалась за свою безопасность. В комментариях поклонники советуют ей написать заявление в правоохранительные органы и не спускать дело на тормоза. Сама же Мария в интервью сайту rostov.kp.ru призналась, что знает — контент ее странички, а именно эротические снимки, раздражают многих людей. Но женам, от которых уходят мужья, модель посоветовала разобраться в себе, а не обвинять во всем звезд Instagram.

Звезда Playboy Мария Лиман «укатила» с чужим мужем на Мальдивы, пока его жена рожала третьего ребенка

— Мне, конечно, и раньше поступали разные угрозы, — рассказала сайту rostov.kp.ru Мария Лиман, — но на это раз я реально испугалась за свою жизнь. Поначалу никто ничего не понял: появились оскорбительные комментарии к фото. Дальше — больше: она стала писать моим подписчикам буквально следующее: пока она лежала в роддоме, отец ее ребенка отдыхал со мной на островах. Да, я действительно отдыхала на Мальдивах. (Подробности)

НУ И НУ!

Звезда Playboy Мария Лиман: Когда я заработала свой первый миллион, подруги от меня отвернулись

— У меня очень много знакомых, которые много достигли, и с кем я в хороших отношениях. Я знаю, какой это тяжелый путь, — рассказала в эфире радио «Комсомольская правда-Ростов» Мария Лиман. — Я не «опозорила Ростов или Россию», как многие говорят. Некоторые думают: разделась и все. Но они не понимают, что за этим стоит большой труд. Ведь, если каждый разденется и выйдет на улицу, ему за это денег не заплатят, еще и в полицию заберут. А те же Мерлин Монро, Ирина Шейх, Мария Шарапова не просто достигли высоких результатов в спорте, кино и шоу бизнесе, они работали над собой. И то, что нас пригласили на съемку в Playboy, означает, что на тебя обратила внимание международная пресса.

Кстати, очень мало моих подруг и знакомых порадовались моему первому успеху, особенно, когда я заработала свой первый миллион. Напротив: «Вот ты каким путем…». Но кто вам мешает заработать тем или иным путем эти же деньги? Просто мне кажется, если бы люди достигали того, чего они хотят, то они бы были гораздо добрее. (Подробности)

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Голые фото моделей, футболистов и миллионеров вновь «слили» в Инстаграм Лопыревой

Звездам, которые так трясутся за свои соцсети, превратившиеся в площадку для самопиара и рекламных заработков, теперь стоит крепко призадуматься над безопасностью своих страничек.

Виктория Лопырева, наверное, не сразу пришла в себя после первой порции порноконтента на ее страничке в Инстаграме в минувший вторник, что уж говорить о том, что не прошло и недели, как история со взломом ее аккаунта повторилась. (Подробности)