Марина Анисина встала на защиту Никиты Джигурды

Олимпийская чемпионка заявила, что он общается с детьми по скайпу

Марина Анисина продолжила рассказ о своем разводе во второй части программы «Секрет на миллион».

— Никита теперь звонит детям по скайпу: на новый год, на день рождения Эвы в январе. Они общались, он включал цветомузыку, показывал, как у него в квартире красиво. Свечи не стал демонстрировать, — рассказывает Марина Анисина.

Женщина подчеркнула, что Джигурда никогда не собирался отбирать у нее детей – он всегда понимал, что 8-летний сын и 7-летняя дочь должны жить во Франции с Мариной. Олимпийская чемпионка, несмотря на непростой развод с Никитой Джигурдой, не запрещает ему общение с их сыном и дочерью.

В субботу 18 февраля Марина Анисина продолжила рассказ о своем разводе во второй части программы «Секрет на миллион». В этот раз спортсменка защищала Джигурду, отвечая на вопросы ведущей, она вспоминала в основном о хороших моментах совместной жизни. Марина рассказала, что бывший муж оплатил школу их ребенка во Франции – заплатил за год полтора миллиона рублей. Все остальные расходы лежат на плечах Марины.

— Я до встречи с Никитой зарабатывала больше. Но пока была беременна и рожала детей, какое-то время не работала. Был длительный период, когда Никита работал один: платил алименты две тысячи долларов ежемесячно детям от предыдущего брака, оплачивал квартиру, зарплату водителю… Я тоже участвовала в семейных расходах, так как у меня был задел, сбережения, — говорит Анисина.

Марина после рождения второго ребенка купила квартиру в Подмосковье на Рублевке площадью 150 квадратных метров за 15 миллионов рублей, еще 5 миллионов потратила на ремонт. Сейчас Анисина разрешила жить в этой квартире Джигурде. В феврале, когда фигуристка приезжала на съемки в Москву, она жила у подруги Марии Бутырской. На вопрос почему она не выгоняет бывшего мужа со своей жилплощади, она ответила так:

— Свидетельства о разводе на руках у меня нет, штампа в паспорте о разводе нет, у нас общие дети. Я живу во Франции. Поэтому пока Никита Борисович может пожить в этой квартире. Свою жилплощадь он оставил предыдущей жене и детям… Он называет нашу квартиру храмом, зажигает там свечи, устраивает мистерии. Когда это случилось впервые, я купила билеты и улетела с детьми во Францию. Пыталась с ним об этом говорить, но он сказал, что я не въезжаю. Фанатическое увлечение подобными учениями до добра не доводит… Но не думаю, что ему необходима «скорая помощь», когда нужно Никита Борисович умеет держать себя в руках, — так Анисина убеждала ведущую программы Леру Кудрявцеву, что Джигурда в здравом уме.

Марина сообщила, что если у Никиты появится желание купить эту квартиру, то она ее с удовольствием продаст. На алименты спортсменка подавать не собирается, опровергла обвинения в том, что развод является пиар-акцией и все-таки признала, что обратиться к врачам и восстановить здоровье Джигурде необходимо.

— Надежду на то, что наш брак нельзя спасти я потеряла года три назад. Никита подал на апелляцию, дали какое-то время. Он хочет, чтобы я вернулась. Думает, что это возможно. Но это нереально. Я хочу, чтобы у нас остались дружеские отношения, так как у нас общие дети, — подвела итог программы Анисина.