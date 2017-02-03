Марина Анисина: «Я платила алименты детям Джигурды от предыдущей жены»

Теперь уже бывшая жена шоумена впервые поговорила по душам с его предыдущей супругой Яной Павелковской

Марина Анисина

Сегодняшний статус Никиты Джигурды – холостяк. Однако он продолжает уговаривать сойтись теперь уже бывшую жену Марину Анисину. Фигуристка пришла на «Прямой эфир», чтобы объяснить поклонникам Никиты, что она больше не в силах терпеть его выходки.

Анисина рассказала, что последней каплей, переполнившей ее олимпийское терпение, были красочные признания Никиты в сексуальных оргиях в Америке, куда он поехал получать подтверждение от американского нотариуса, заверявшего завещание миллионерши Людмилы Браташ.

Марина заметила, что она поддерживает Джигурду в истории с завещанием, но терпеть его рядом с собой больше не может.

— Я должна оградить детей от примера их папы, — сказала Марина. – Когда Никита заставлял дочку сидеть в позе лотоса и слушать его песни… Мне надо защитить нервную систему детей и свою собственную.

Впервые Анисина встретилась на программе с предыдущей женой Джигурды Яной Павелковской, которая растит от шоумена двоих детей.

На удивление женщины поняли друг друга.

Джигурда бросил Яну беременной, уйдя к Марине.

— Никита говорил тогда, в период нашего романа на ледовом шоу, что с женой у него разладились отношения, и этот ребенок получился случайно. Даже речь заходила об аборте, — сказала Марина.

— Нет, ни о каком аборте мы не говорили, этот наш второй ребенок был ожидаемым и планируемым. Еще в начале наших с Никитой отношений он мечтал о двоих детях, что и произошло, — заявила Яна Павелковская. – Позже Никита признался мне о своем романе с Мариной, сказал, что у них обязательно будет двое детей – что впоследствии и случилось. Я смотрю на Марину и понимаю, что ее история – это повторение наших с Никитой отношений. Сначала это искренняя любовь, красивые ухаживания, рождение двоих детей, а потом приходит понимание, что пора расставаться. Никита показывал мне свои сексуальные видео с женщинами, убеждая, что это кино. Как и Марина Анисина, я тоже сначала подала на развод, но он убедил меня не разводиться. И я еще год продлила эту «агонию».

На программе внезапно открылась любопытная деталь. Оказывается, нередко алименты на детей бывшей жене Яне платил не Никита, а… Марина Анисина!

— Да, несколько раз я была вынуждена это сделать, потому что понимала, что у Никиты нет денег, но он обязан помогать своим детям от прошлых отношений, — призналась Анисина.

— Ну, я считаю, что ты его разбаловала, — удивилась Яна. – У нас с ним в семье я сразу распределила роли: он добытчик.

Павелковская высказала предположение, что Джигурда сейчас деградирует. Анисина не согласилась, скорректировав: «Он не здоров, ему надо прийти в форму. И я отношусь к нему с сочувствием и желаю ему найти себя».

Гости в студии выразили мнение, что Никите очень повезло с обеими его женами.