Маша Распутина бьется с сыном бывшего мужа за «несчастную квартиру в Тушино»

Певица делит наследство

Певица Маша Распутина

Маша Распутина и ее бывший супруг Владимир Ермаков постоянно оказывались в центре скандалов. Последний рассказывал, что именно певица виновата в том, что их общая дочь Лида в итоге оказалась в психбольнице, звезда в интервью заявляла, что это экс-муж не давал ей видеться с дочерью. А потом Ермаков внезапно умер и артистка подала заявление о получении наследства. На четырехкомнатную квартиру в Тушино, как оказалось, могут претендовать двое детей умершего – сын Алексей и дочь Лида, но поскольку последняя психически больна, ее долю в квартире решила получить мама- Маша Распутина. Такой расклад возмутил сына Ермакова и он заявил, что исполнительница песни «Заберите меня в Гималайи» не имеет право на это имущество.

Владимир Ермаков в передаче «Прямой эфир».

Сын Ермакова уверяет, что Распутина «должна вообще отстать от этой несчастной квартиры в Тушине». «Когда они разводились в 1998 году, Распутина получила половину суммы от проданного загородного коттеджа. Плюс у меня есть расписка, что она была должна отцу то ли 200, то ли 250 тысяч долларов», — заявил он в эфире НТВ.

Алексей рассказал, что уже связывался с нынешним мужем певицы, и они разрешили некоторые финансовые вопросы. Так, если квартира будет поделена между двумя наследниками, стоит поделить и долг по коммунальным расходам – с каждой стороны по 20 тысяч рублей.

Наследник считает, что певица, хоть и ведет себя согласно букве закона, несправедлива по отношению к нему. Сама певица в эфире программы «Секрет на миллион» призналась, что не собирается отказываться от борьбы за долю в квартире. По словам артистки, лечение ее дочери Лиды требует немалых финансовых затрат, и продажа недвижимости поможет ей восполнить некоторые расходы.

При этом Маша Распутина очень жестко высказалась о смерти бывшего мужа. Она отметила, что Ермаков долгие годы портил ей жизнь и в итоге, получил по заслугам. Артистка невероятно рада, что ей удалось наладить отношения с дочерью. Сейчас Лида проходит лечение в специальных пансионатах и клиниках, а звезда старается навещать ее каждую неделю.