Мастер-классы от повара Тофика Арифова

Кулинарное искусство имеет свою древнюю историю. Своими истоками оно уходит к первобытному человеку, который развивал все свои навыки, в том числе и в области приготовления пищи. Стремительно развиваясь и совершенствуясь в данной сфере, человек смог довести свои навыки до высочайшего уровня мастерства и создавать шедевральные произведения в искусстве кулинарии.

На арену вышли настоящие мастера, талантливые профессионалы своего дела. Среди именитых совладельцев известной ресторанной сети, к тому же, многократно ставший лауреатом конкурсов международного масштаба, Тофик Арифов несомненно занимает почетное место в плеяде талантливых профессиональных шеф-поваров.

Он остается верным ценителем национальной кухни Азербайджана и популяризирует ее, представляя в разных странах мира. У него стажируются повара из Российской Федерации, из стран СНГ и из других стран. Кухня народов Кавказа является достаточно изысканной, имеет особый аромат и неповторимый вкус. Изучить ее азы возможно, если старательно и последовательно углубляться в вопросы приготовления оригинальных блюд, реализовывать секреты уникальных рецептов на практике. Для этого и организовываются мастер-классы с участием мэтра. На них получают знания не только об искусстве приготовления блюд, но и о различных характеристиках и свойствах продуктов, и о вариантах их комбинации, а также о том, как лучше разделывать их – чтобы блюда имели привлекательный вид и были вкусными.

Для всех желающих прикоснуться к традициям азербайджанской национальной кухни Тофик Арифов проводит кулинарные мероприятия – мастер-классы (проводились в Киргизии, в Казахстане, на Украине, в Турции, США и др.) Они включают в себя практическую часть и изложение теоретических основ – часть, на которой рассматриваются в том числе и особенности создания ресторанного сервиса. Присутствующие на мастер-классе могут задавать самые разнообразные вопросы, касающиеся искусства кулинарии и совершенствования в нем.

Всю информацию о такого рода мероприятиях вы можете получить на страницах сайта Тофика Арифова – воспользуйтесь возможностью испробовать блюда кавказской кухни и пополните свой арсенал новыми великолепными рецептами на самые разные случаи жизни!

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