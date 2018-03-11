Матерной фразой отреагировал Этуш на новость о рождении у Виторгана дочери

Мы не можем ее назвать, но поверьте! – это было очень эмоционально

Эммануил Виторган и Владимир Этуш в 2015 году.

Владимиру Этушу 95 лет – возраст, в котором народного артиста уже мало чем можно удивить. Однако, новость о том, что у его коллеги, 78-летнего Эммануила Виторгана родилась дочь вызвала бурную реакцию у заслуженного артиста. Об этом рассказала супруга Этуша Елена на своей страничке в Фейсбуке.

«С самого утра весь интернет пестрит обсуждениями темы рождения ребенка в семье Ирины и Эммануила Виторганов. Сообщила Владимиру Абрамовичу новость, попутно прочитав несколько злобных комментариев из интернета по поводу возраста родителей. Владимир Абрамович задумался буквально на секунду и изрек: «А ****!(означает высшая степень удивления).» Что в переводе: «Поздравляем»», – написала Елена Этуш.

В марте 2018 года у 78-летнего Эммануила Виторгана и его супруги Ирины родилась дочь.

В ответ на предложение одного из подписчиков пойти по стопам четы Виторганов, Елена отказалась. «Раньше надо было. Ну, вот представьте ситуация типа летом с травмой: Владимир Абрамович в реанимации парализованный. А я? Три месяца на соседней койке. А если ребенок?» — написала супруга легендарного актера.

Напомним, Ирина Млодик стала третьей женой Эммануила Виторгана. Пара вместе около 20 лет. Летом прошлого года в интервью супруги намекнули, что ждут прибавления в семье. Потом Ирина Млодик уверяла, что ее с мужем якобы не так поняли: «Ну глупости какие! С ума вы там все посходили, что ли?!» Однако, 3 марта Ирина Млодик объявила, что они с Эммануилом Виторганом стали родителями дочки Этель. При чем, 56-летняя женщина заявила, что родила ребенка сама, не прибегая к услугам суррогатной матери. Друзья семьи признались «КП», что когда Эммануиль Виторган узнал, что стал отцом, он заплакал.

Эммануил Виторган заплакал, когда родилась его дочь

— Мы с мужем узнали о рождении ребёнка у Ирины и Эммануила первыми и хранили эту тайну, — рассказала «КП» певица Марина Парусникова. — Мы поздравили счастливых родителей прям в день рождения их дочери (подробности)

56-летняя жена Виторгана: «Родила сама!»

В минувшие выходные в шоу-бизнесе родилась очередная сенсация. Напомним: 78-летний Эммануил Виторган и его 56-летняя жена Ирина стали родителями девочки Этель. Об этом журналистам поведала сама пара. (подробности)

Супруга Эммануила Виторгана: «Самое важное, что он стал папой. Дочку назвали Этель…»

Ещё 21 февраля на своей страничке в Фейсбуке Эммануил Виторган начал розыск няни. Мол, грудничку требуется опытная гувернантка с медицинским образованием и проживанием в квартире в центре Москвы. Тогда Эммануил Гедеонович не стал уточнять для какого младенца ищется няня. (подробности)