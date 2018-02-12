Медальный зачет Олимпиады-2018 в Пхёнчхане: итоговая таблица

mavit
Автор: mavit Февраль 12, 2018 05:45

Медальный зачет Олимпиады-2018 в Пхёнчхане: итоговая таблица

«КП» рассказывает о том, как будет выглядеть на скандальных Играх медальный зачет Олимпиады-2018 в Пхёнчхане

Медальный зачет Олимпиады-2018 в Пхёнчхане: итоговая таблица

Медальный зачет Олимпиады 2018 будет сформирован к концу Игр — 25 февраля.

С 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхенчхан пройдет Олимпиада 2018 года. Сборная России на этих Играх выступит под олимпийским нейтральным флагом в качестве команды «Олимпийские Атлеты из России». За нас будут сражаться 168 человек.

Медальный зачет Олимпиады 2018 будет формироваться, начиная с первого соревновательного дня Игр — 10 февраля. Завершится Олимпиада 2018 25 февраля. На прошлой Олимпиаде 2014 в Сочи сборная России одержала победу в неофициальном командном зачете, выиграв 11 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых.

Итоговый медальный зачет Олимпиады 2018 будет сформирован к последнему дню Игр — 25 февраля.

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mavit
Автор: mavit Февраль 12, 2018 05:45
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