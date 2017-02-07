Мэрайя Кэри сожгла свадебное платье стоимостью 250 тысяч долларов

Александр
Автор: Александр Февраль 7, 2017 05:45

Мэрайя Кэри сожгла свадебное платье стоимостью 250 тысяч долларов

Мэрайя Кэри сожгла свадебное платье стоимостью 250 тысяч долларов

Так эффектно певица еще отношения не заканчивала [видео]

Звезда решила сжечь свадебное платье. А поскольку звезда есть звезда, поступок этот она решила совершить максимально красиво, сняв еще при этом клип

Брак с австралийским миллионером Джеймсом Пакером должен был стать третьим для Мэрайи Кэри, и как она надеялась, счастливым. Пара начала встречаться летом 2015 года, а зимой 2016-го объявили о скорой свадьбе. Однако, вскоре между влюбленными пробежала черная кошка. Инсайдеры «невезучей котом» назвали непомерные траты поп-звезды, которые удивили даже богатого австралийца, были версии, что причиной стала загульная жизнь звезды. Как бы то ни было, но пара рассталась так и не дойдя до алтаря, и не так давно Мэрайя похвасталась новым романом с танцором Брайаном Танакой. Но исполнитель брейк-данса- не владелец многомиллионного состояния и, похоже, разрыв до сих пор не дает покоя певицы.

И видимо, чтобы закрыть этот гештальт звезда решила сжечь свадебное платье. А поскольку звезда есть звезда, поступок этот она решила совершить максимально красиво, сняв еще при этом клип.

Новый видеоролик на песню I Don’t , предположительно, снимался в особняке в Калабасасе, в котором некоторое время жила певица с Джеймсом Пакером. А в финале истории известная исполнительница сжигает белоснежное платье, которое покупала для свадьбы с миллиардером. По информации из разных источников, его цена равна 250 тысяч долларов. Ох, не зря Пакер обвинял невесту в транжирстве.

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Александр
Автор: Александр Февраль 7, 2017 05:45
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