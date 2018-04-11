«Метель» Пушкина под музыку Свиридова закружит зрителей в Малом театре

В Москве состоялась премьера спектакля-концерта, в котором одну из главных ролей исполнил Игорь Петренко

«Метель» поставили в Малом театре неслучайно — этот театр выступает за классический репертуар и традиционное прочтение. По словам замминистра Александра Журавского, очень важно в большом количестве авторских интерпретация сохранить аутентичное прочтение классической литературы

Александр Пушкин и Георгий Свиридов. Около 50 лет назад повесть Александра Сергеевича легла в основу одноименного художественного фильма Владимира Басова с Олегом Видовым, Валентиной Титовой и Георгием Мартынюком в главных ролях. К этой картине Георгий Васильевич написал гениальную музыку. Через 10 лет, в 1974 году Свиридов отредактировал партитуру и произведение «Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель» стало самостоятельным. Шедевры русской литературы и музыки снова созвучны на сцене знаменитого Малого театра. Классика в квадрате. Никаких вольных интерпретаций, только аутентичность, которой всегда славился Малый театр с его образцовым репертуаром.

Архимандрит Симеон (Томачинский) — один из создателей спектакля- концерта, автор идеи. Он особенно рад тому, что премьера состоялась на Пасхальной неделе

В Пасхальную неделю в Москве показали новый спектакль-концерт «Метель» с Василием Бочкаревым и Игорем Петренко в главных ролях. Премьеру в первых рядах смогли увидеть дети из специализированных учебных заведений, подшефные благотворительных организаций и ребята из многодетных семей. Идея постановки принадлежит архимандриту Симеону (Томачинскому), ректору Курской духовной семинарии и духовнику фонда «Настоящее».

В Пасхальную неделю в Москве показали новый спектакль-концерт «Метель»

— Это послание из Курска — родины Свиридова, — напоминает архимандрит Симеон. — Конечно, Пушкин — наше все. Через призму культуры, через классическую литературу многие христианские ценности становятся гораздо понятнее. «Метель» — поэма о промысле Божьем, но реализация замысла невозможна без участия человека. Герои хранили верность друг другу — это для нас сегодня великий пример, когда, к сожалению, семья подвергается деформации, мы знаем как много разводов, как легкомысленно

люди относятся к своей малой Церкви — как мы называем семью. Бог даст, наша молодежь не будет бояться Пушкина, наоборот, откроет для себя его в современности.

Создатели предпочли подчеркнуто традиционную постановку, максимально приближенному к оригиналу.

— Нельзя допускать насилие над классикой, то, что мы сегодня называем интерпретацией, о которой думаешь: «Раз все поменяли, название-то зачем оставили? Сказали бы, что написал Вася Пупкин. Не стыдно же писать «по мотивам произведения…», — считает Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Этот спектакль-концерт станет настоящим подарком для почитателей творчества Георгия Свиридова. Его гениальное произведение исполняет Оркестр Малого театра

Александр Журавский, замминистра культуры РФ, заявил журналистам перед премьерой «Метели», что посещение театра школьниками — одно из основ образования.

— Министерство культуры поддерживает возвращение классической литературы, новые прочтения, молодую режиссуру. Но при этом мы не должны забыть о классической литературе, чтобы не получить ситуации, когда российская молодежь просто не знает кто такой Пушкин. Чтобы не достичь такого тотального состояния, мы должны поддерживать классический репертуар. В этом году сумма поддержки детских театров увеличена втрое — 700 миллионов рублей. И мы хотим, чтобы значительная часть постановок была ориентирована на школьную программу. Задача в том, чтобы школьники могли прийти в театр не менее трех раз в год, — считает замминистра.

Игорь Петренко сыграл роль полковника Бурмина, а молодая актриса Мари Марк — Марью Гавриловну

Спектакль-концерт с участием Оркестра Малого театра войдет в репертуар Малого театра. Возрастное ограничение — 12+.