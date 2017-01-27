Методы лечении геморроя

Иногда люди живут с геморроем всю жизнь, не обращаясь к врачу и не прибегая к какому-то особому лечению.

Но очень часто требуется помощь специалиста, когда у человека геморрой. Перейдя на сайт gemorrojoff.ru можно узнать о методах лечения геморроя. Существует множество различных методов борьбы с болезнью. Все зависит от того, насколько запущен недуг, как долго геморрой у человека. Возможно удаление геморроя лазером, народные методы борьбы.

Из основных причин, которые приводят к этому неприятному заболеванию, стоит выделить гены. Несмотря на то, что геморрой не может передаваться по наследству, у человека возможна врожденная предрасположенность к недугу. В список возможных причин стоит добавить ведение неактивного образа жизни. В результате застаивается кровь, появляются сгустки. Появляется внутренний геморрой. Необходимо почаще двигаться, заниматься физическими упражнениями. Особенно это касается нижней части тела. Занимайтесь приседаниями, бегайте или просто ходите.

Плохое питание также может стать причиной развития геморроя. Для правильной работы организма необходимо постоянное получение достаточного количества белков и жиров, углеводов. Если часто употреблять нездоровую пищу, формируются плотные каловые массы, которые закупоривают кишечник. В результате сильно давит на стенки и сосуды, нарушается кровообращение.

В список причин следует добавить переохлаждение, курение и гиподинамию. При геморрое во время испражнений ощущается дискомфорт. После акта дефекации из прямой кишки могут быть кровяные выделения. На начальных стадиях наиболее эффективны местные препараты для лечения геморроя. Они выпускаются в форме свечей, если узлы внутренние. Мази применяют для внешних геморроидальных узлов. Благодаря натуральной основе, медикаменты не всасываются в кровь и полезны для особенно чувствительных организмов. Врач после обследования подбирает адекватную схему лечения. В борьбе с геморроем используют различные методы — эффективные и результативные.