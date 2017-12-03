Методы лечения нарушений осанки у детей

В случае, когда выявлено нарушение осанки у детей лечение в клинике может стать непременным условием для достижения полного восстановления, когда искривление обусловлено, к примеру, травмой позвоночника или его туберкулезным поражением.

В остальных случаях говорят не о лечении, а о коррекции осанки. И осуществляется она при помощи разных методик.

Методики коррекции осанки у детей

К самым важным способам исправить осанку относят лечебную физкультуру.

Но не менее важны и остальные:

для снятия мышечных спазмов проводятся сеансы массажа.

часто ребенку приходится носить специальные корригирующие и поддерживающие корсеты.

физиотерапия.

При этом придется постоянно соблюдать рациональную рабочую позу. Невозможно обеспечить успех и, как результат лечения, красивую осанку без регулярного и длительного применения вышеназванных методик.

Профилактические меры

Но лучшим лечением все же остается профилактика. Для детей и подростков она особенно важна, для всех без исключения, когда скелет наиболее подвержен деформации.

Правильная удобная мебель может сослужить хорошую службу. При этом особое внимание следует обращать родителям на то, как ребенок сидит за столом. Часто подростки принимают самые невероятные позы, занимаясь уроками или просто сидя за компьютером, что впоследствии приводит к сколиозу и другим нарушениям. Что особенно неприятно, многочасовые просиживания на одном месте до минимума сводят двигательную активность, не говоря уже о влиянии на зрение.

Отлично, если ваш ребенок увлекается спортом, так он развивает все мышцы, а для спины это очень даже неплохо.

И совсем не станут лишними ортопедическая подушка и матрас, способные обеспечить здоровый сон.

Пусть ваш ребенок с ранних лет поддерживает правильную осанку. Это позволит оставаться ему здоровым и красивым.