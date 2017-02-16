Мэтт Деймон, бей китайских ящериц!

В прокат выходит китайско-голливудский блокбастер «Великая стена» [видео]

Герой Мэтта Деймона (фото вверху), как и китаянки из «Отряда журавлей», сражается с монстрами с помощью лука и стрел. Но у девушек это получается гораздо эффектнее.

Говорят, китайская киноцензура не поощряет истории о призраках и монстрах. Если они и появляются в фильме, обязательно надо пояснить, что на самом деле демонов не существует. Либо они привиделись герою во сне, либо за монстров по ошибке приняли чудесные, но понятные явления природы. Поэтому фильм Чжана Имоу начинается с титра, где подчеркивается: про Великую китайскую стену есть много правдивых и фантастических рассказов и перед нами — легенда, слышите? Легенда.

Угу. А так мы, конечно, думали, что фильм про орды огромных зеленых ящериц, штурмующих Стену где-то в 1200 году н. э., основан на подлинной и хорошо задокументированной истории (ты не смог скрыть ее от нас, проклятый коммунистический режим!).

Эти чудища атакуют простых (равно как и непростых) китайцев с загадочной периодичностью, выныривая из своего зеленого ада каждые 60 лет. Тысячелетия назад они были посланы на Землю откуда-то из иных миров, и с тех пор не оставляют попыток разобраться с людьми — кого не съедят, тех понадкусывают. Собственно, и Стена-то была воздвигнута только ради того, чтобы защищаться от них.

Все эту информацию потрясенный зритель переваривает вместе с не менее потрясенным героем Мэтта Деймона, английским наемником, отправившимся за тридевять земель, чтобы раздобыть в Китае супероружие, волшебный взрывающийся при соприкосновении с огнем «черный порошок» (вы и сами догадаетесь, что это такое). И Деймон, и его приятель (Педро Паскаль из «Игры престолов») волей-неволей принимают участие в битве с неисчислимыми полчищами зеленых. (Я бы их назвал по имени, но я смотрел фильм на английском, там они называются тао-тай, в «Книге вымышленных существ» Борхеса — дзяо-дзе, а поисковики запрос «дзяо-дзе» неумолимо перенаправляют на рецепт пельменей). Но как бы их ни звали в русской транскрипции, их цель — прорваться в город Бяньлян, столицу империи Сун. Это для начала, а потом яростные пельмени освоят весь мир.

Чжан Имоу — живой классик, автор «Красного гаоляна», «Зажги красный фонарь», «Жить», а еще «Героя» и «Дома летающих кинжалов», изысканных боевиков в почтенном жанре уся (сегодня я добью тебя, читатель, китайской грамотой), постановщик церемонии открытия Пекинской Олимпиады — конечно же, превосходный режиссер. Удивительно даже, до чего простой фильм он снял на этот раз. Поверить, что над ним работали шесть сценаристов, невозможно — старшеклассник написал бы такое на коленке за три дня.

Да, это кино полно той гимнастической красоты, которую западный зритель ждет от китайцев как минимум со времен Олимпиады: в самом начале отряд принарядившихся лучниц-»журавлей» эффектно летит с Великой стены, чтобы дать залп по чудовищам. Но подвиг этих девушек абсурден, потому что, как вскоре выяснится, в арсенале у защитников империи Сун есть масса куда лучших способов защитить Стену.

Почему чудовища нападают именно каждые 60 лет? Как справлялись с ними до постройки Великой стены? Почему в гарнизоне находится еще один англоязычный персонаж, бессмысленный герой Уиллема Дефо, тоже охотник за сокровищами, пойманный и проживший в заключении четверть века? Потому что китайцы для удобства героя и американской аудитории должны говорить на английском, и кто, как не он, их научит?

И все-таки в «Великой стене» есть очарование, которое почувствует зритель неразборчивый и неискушенный — проще говоря, одиннадцатилетний. Во-первых, это красиво. Во-вторых, монстров много. В-третьих, герои обаятельные. В-четвертых, опять-таки, монстров много. И, в-пятых, черт побери, все-таки иногда это красиво.

Великая стена — Русский Трейлер (2017).