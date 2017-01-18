Мэтт Деймон: Люблю ли я сильных женщин? Да я живу с пятью такими под одной крышей!

Знаменитый актер дал эксклюзивное интервью «Комсомолке» перед выходом фильма «Великая стена» [видео]

Герой Деймона отправляется в Китай за тайным оружием.

Блокбастер «Великая стена», который выйдет в российский прокат 16 февраля, — один из самых интригующих кинопроектов 2017 года.

Во-первых, это самый дорогой китайский фильм за всю историю: бюджет — 135 млн. долларов. Во-вторых, эта сумма позволила нашим восточным соседям обзавестись внушительной международной командой, которая помогала режиссеру Чжану Имоу. Среди сценаристов здесь, например, оскароносец Эдвард Цвик («Последний самурай») и Тони Гилрой (все фильмы про агента Борна). А в ролях, помимо всего цвета китайского кинематографа, — варяги Уиллем Дефо и Педро Паскаль (последнего публика знает по «Игре престолов»). Главную же роль играет Мэтт Деймон, один из самых известных современных голливудских актеров.

Действие разворачивается в Средние века, и персонаж Деймона — солдат удачи из Англии — едет в Китай, чтобы раздобыть легендарное тайное оружие, «черный порошок» (конечно, имеется в виду порох). Странствия приводят его на Великую Китайскую стену. И оказывается, что главное предназначение стены — сдерживать нашествие зубастых зеленых монстров, которые много лет мечтают овладеть Поднебесной. Демоны как раз готовятся к наступлению, и умение англичанина стрелять из лука придется очень кстати.

Незадолго до российской премьеры «Великой стены» Мэтт Деймон дал эксклюзивное интервью «Комсомольской правде».

Лук как тренажер

— Постановочная часть «Великой стены» чем-то напоминает церемонию открытия Олимпийских игр в Пекине — она была поставлена тем же режиссером Чжаном Имоу с похожим размахом. Смотрели ее?

— Да, конечно! Более того, это повлияло на мое решение сыграть в «Великой стене». В Голливуде тогда все обсуждали, что режиссером церемонии был Чжан Имоу. Знаете, в Америке ведь далеко не всегда запоминают имена зарубежных режиссеров. Но с Имоу совсем другая история — тут очень хорошо помнят его «Героя» и «Дом летающих кинжалов». Это уже классика! Поэтому у всех тут были очень высокие ожидания от церемонии открытия Пекинской Олимпиады. И они полностью оправдались. Когда мне предложили сыграть в «Великой стене», я первым делом стал выяснять, кто режиссер. Мой агент сказала, что это будет Чжан Имоу. У меня в памяти всплыли фрагменты той церемонии. И я тут же ответил: «Да!»

— Есть и еще один момент, который роднит «Стену» и Олимпиаду. Вы играете лучника, который отличается меткостью олимпийского чемпиона…

— Вы, кстати, знали, что луки очень тяжелые? Съемка сцены больше чем с трех дублей превращается в хорошую тренировку! Все, кто таскал эти махины, по ходу съемок обзаводились невероятно спортивными фигурами.

— Ну у вас-то спортивная фигура была и до съемок…

— Это же одно из необходимых условий для актеров, которые играют в таких фильмах! Я, как это обычно бывает, за полгода до начала работы в «Великой стене» буквально прописался в спортзале — две трехчасовые тренировки в день в течение шести дней в неделю. И если вы вдруг хотите спросить меня про секрет хорошей физической формы, другой мне, к сожалению, неизвестен. Только изнуряющие тренировки и отказ от быстрых углеводов!

— А если бы вы и впрямь были спортсменом, которому предстоит участвовать в соревнованиях, выбрали бы стрельбу из лука?

— Не думаю, потому что с меткостью у меня все-таки некоторые проблемы. А вообще в детстве я увлекался баскетболом, играл за школьную команду и мечтал стать олимпийским чемпионом в составе американской сборной. Потом, правда, папа рассказал мне, что с моим ростом шансов на это у меня маловато (рост Мэтта — 178 см. — Ред.).

«Гордые в личной жизни не преуспевают»

— Фильм можно трактовать и как картину о том, как Запад в вашем лице влюбляется в Восток, который олицетворяет героиня Цзин Тянь. Согласны?

— Ну мой герой же не влюбляется в нее, у нас в этом смысле очень суровое кино без романтической линии.

— И все же это ощущается: герои принадлежат разным мирам, но тоскуют друг по другу.

— Ох, «любовь» все-таки не совсем то слово, которым можно описать чувства наших героев. Мой персонаж и героиня Цзин Тянь — очень независимые и гордые люди, настоящие бойцы. Такие в личной жизни обычно не преуспевают, потому что не могут найти себе ровню — все вокруг оказываются слабее них. Им обоим нужна не столько любовь, сколько соратник, с которым они свернули бы горы. А та теплота в их отношениях, которая начинает появляться по ходу действия… Пусть и для меня, и для всех остальных останется тайной, смогут ли два таких разных и в то же время таких похожих героя полюбить друг друга.

Сильные женщины актера (слева направо): дочь Стелла, жена Люсиана, дочери Джиа и Изабелла, падчерица Алексия. Фото: Boston Globe via Getty Images

— Узнали что-нибудь новое про восточных женщин во время съемок?

— Репутация восточных женщин в моих глазах всегда была высока, но я в основном знал о них из фильмов — в частности, того же Чжана Имоу. Обратите, кстати, внимание, что в его картинах всегда сильные женские персонажи. И мне это нравится! Видно, что это не погоня за модой, а искреннее убеждение режиссера, что женские персонажи не должны ни в чем уступать мужским. Я полностью разделяю эту точку зрения. Тем более мой опыт теперь подсказывает мне, что в Китае примерно так все и есть — это страна сильных, независимых и в то же время прекрасных женщин.

— То есть сильные и независимые женщины нравятся не только вашему герою, но и актеру Мэтту Деймону?

— Разумеется. Иначе я не жил бы с пятью такими женщинами под одной крышей на протяжении многих лет! (Актер имеет в виду свою жену Люсиану Барросо, ее дочь от первого брака Алексию, а также их троих совместных дочерей — Изабеллу, Джиа и Стеллу. — Ред.)

Самые известные фильмы артиста

● «Спасти рядового Райана» (1998)

● «11 друзей Оушена» (2001) и два продолжения — «12 друзей Оушена» (2004) и «13 друзей Оушена» (2007)

● «Идентификация Борна» (2002) и три продолжения — «Превосходство Борна» (2004), «Ультиматум Борна» (2007) и «Джейсон Борн» (2016)

● «Отступники» (2006)

● «Интерстеллар» (2014)

● «Элизиум: Рай не на земле» (2013)

● «Марсианин» (2015)

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Мэттью Пейдж ДЕЙМОН родился 8 октября 1970 года в Бостоне. Его отец — смешанного англо-шотландского происхождения, мать — финско-шведского. В юности снимался в телефильмах, в Голливуде дебютировал в 1988 году в фильме «Мистическая пицца» (там же, к слову, сыграла первую заметную роль и Джулия Робертс). Прорывом для него стал фильм «Умница Уилл Хантинг» (1997) о молодом гениальном математике; Деймон не только сыграл главную роль, но и сам написал сценарий вместе со своим лучшим другом Беном Аффлеком, и они были удостоены за этот сценарий премии «Оскар».

У Мэтта были романы с актрисами Минни Драйвер и Вайноной Райдер. Но настоящее счастье он нашел в 2003 году в Майами: после съемок отправился в бар и увидел красивую барменшу-брюнетку, аргентинку Люсиану Барросо. Два года спустя они поженились. В декабре 2016 года журнал Vogue назвал их лучшей парой в Голливуде.

Великая стена — Русский Трейлер (2017).