Михаил Боярский о запрете «Трех мушкетеров» на Украине: Уже не ставлю диагнозы нашим соседям

Артист прокомментировал новость о проверке на украинском канале из-за фильма с его участием

Михаил Боярский (в центре) уже перестал удивляться. ФОТО: кадр из фильма

Национальный совет Украины по вопросам радио и телевещания организовал внеплановую проверку телеканала «Интер», на котором в середине января крутили советские фильмы «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Чародеи». Украинские власти считают, что снявшиеся в этих лентах актеры угрожают национальной безопасности Незалежной. Речь идет о Борисе Клюеве, Олеге Табакове, Валентине Гафте и главном Д`Артаньяне России Михаиле Боярском.

— Вы думаете, я удивлен этой новостью? Отнюдь нет! Уже перестал обращать внимание на такие события, поскольку они меня не удивляют… Нельзя же каждый день ставить диагнозы нашим соседям?! — сказал «Комсомолке» народный артист России Михаил Боярский. — К сожалению, все эти непонятные истории будут происходить на Украине еще очень долго. По крайней мере, лично я конца и края этому безумству пока не вижу.

Ранее «КП» писала о том, что «Трех мушкетеров» и «Чародеев» крутили по «Интеру» с 12 по 15 января 2017 года. Актеры из этих фильмов входят в перечень опасных для страны лиц. Основанием для разбирательства с телевизионщиками стали обращения Службы безопасности Украины и простых граждан.

СПРАВКА «КП»

Фильм «Д’Артаньян и три мушкетера» сняли в 1978 году на Одесской киностудии, режиссером стал Георгий Юнгвальд-Хилькевич. «Чародеи», снятые Константином Бромбергом, появились в 1982-ом.