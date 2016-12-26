Михаил Боярский: Ничего толком не умею, поэтому пошел в артисты

Сегодня главному Д`Артаньяну страны исполнилось 67 лет [фото, видео]

У Михаила Боярского сегодня праздник.

26 декабря Михаилу Сергеевичу исполняется 67 лет! Артист обычно не празднует свой День рождения, чего не скажешь о ночи.

— С 25 на 26 декабря за столом собираются кто есть, без всяких приглашений, — рассказывал ранее «Комсомольской правде» актер. — С боем курантов прокричим: «Ура! С днем рождения!» — и на этом все заканчивается.

Похоже, Боярский сказал уже все, что хотел. Так что задачка не из легких. Поэтому идеальное интервью с великим артистом, который уже стал дедушкой, на сей раз сделали дети. А «Комсомолка» им в этом помогла. Мы предложили школьникам задать вопросы Д`Артаньяну.

И вот что из этого получилось…

У артиста в запасе полсотни шляп. И большинство из них — подарки друзей и поклонников.Фото: Тимур ХАНОВ

«Без помощи близких ничего не получится»

— Вы прогуливали уроки в школе?

— Я же нормальный человек. Конечно! Как и все школьники.

— Нравилось учиться?

— Я учился не всему. Тому, что ты не любишь, научиться невозможно. А то, что нравится, схватываешь быстро и запоминаешь надолго. Мне не нравились точные науки. Любил литературу, немецкий язык. Гуманитарная душа.

— У вас было легкое детство?

— Да. Легкое. Потому что папа с мамой были всегда рядом. Больше всего на свете я люблю родителей.

— Ваша семья была бедная или богатая?

— Бедная.

— Хорошие у вас были игрушки в детстве?

— По сравнению с сегодняшними, конечно, нет. Но они мне были дороги. Приятнее не иметь много игрушек, а ценить те, что у тебя есть. Сегодня такой выбор, что обожать какую-то одну вещь сложно. А раньше с любимой игрушкой ты спал, гулял, ходил в школу, берег ее, кормил, одевал.

Михаил Сергеевич с дочерью Лизой, ее мужем Максимом Матвеевым и супругой Ларисой Липпиан. Фото: инстаграм Елизаветы Боярской.

— Верите в Деда Мороза?

— Конечно, верю! Иначе мои дети и внуки не будут верить.

— Вы с детства хотели быть артистом?

— Нет. Это пришло с пониманием того, что я ничего толком в жизни не умею, поэтому лучше всего было пойти в артисты.

— Бывали трудные ситуации, в которых помогали друзья и семья?

— Конечно, без этого не обходится никто. Если нет помощи от близких, друзей и родственников, ничего не получится. Потом тоже самое начинаешь делать ты — помогать тем, кто слабее, младше, беспомощнее.

«Ем со сковороды, из кастрюли и с доски для нарезки»

— Какие книжки любите читать?

— С картинками. Не люблю читать произведения, где нет возможности остановиться и подумать. Поэтому мне нравятся новеллы О’Генри, рассказы Чехова. А когда берешь, например, «Войну и мир» или романы Достоевского, читать долго, нужны закладки. Я не люблю закладок! Хочу, чтобы сразу было начало, развитие и конец. Поэтому жанры рассказ и новелла у меня самые любимые.

Из семейного архива Михаила Боярского.

— Гордитесь ли вы своей дочерью Лизой?

— Конечно! Как и все нормальные родители.

— Хотите, чтобы ваши внуки тоже стали артистами?

— Я верю в судьбу. Если у них получится, пусть станут. Мне важно, чтобы они были хорошими людьми. А какая профессия у них будет, меня не волнует, лишь бы она им нравились.

— Наказывали ли вы своих детей за двойки?

— Никогда! Только поздравлял. После двойки что может быть? Еще одна двойка. А дальше что? Ну еще одна. А дальше? Дальше будет обязательно тройка, четверка, пятерка… Это серьезная перспектива на будущее — двойка!

— Помогаете ли вы жене мыть посуду?

— Когда есть возможность — с удовольствием! И не то что помогаю, сам люблю мыть. Меня раздражает, когда в раковине много грязной посуды. Конечно, в основном ее моют супруга и дочка. После Нового года помогаю, после праздников… Ненавижу грязную посуду. Не-на-вижу. Поэтому, когда я один, никогда не ем с тарелки. Ем со сковороды, из кастрюли и с доски для нарезки. Или беру газету, на нее кладу яички, разбиваю их, сворачиваю газету со скорлупой и выкидываю. Поэтому у меня идеально чистый стол. Ни ложек грязных, ни вилок, ни тарелок. Надо есть так, чтобы после тебя ничего не оставалось.

«Театр, как книга, имеет начало, развитие и конец»

— В «Трех мушкетерах» сами выполняли трюки?

— Если то, что мы делали, считать трюками, то да. Это было несложно.

— Страшно ли было в первый раз выходить на сцену?

Самый преданный фанат «Зенита»Фото: Тимур ХАНОВ

— Безумно страшно! Даже не помню, как я это сделал в первый раз. Сейчас тоже страшно, но уже меньше.

— Вам нравится петь?

— Да. То, чего человек не умеет, ему всегда очень хочется.

— Понравилось вам играть Волка в фильме «Мама»?

— Нет. И сам фильм тоже не понравился. Но на безрыбье и рак рыба.

— Вам больше нравится играть в кино или в театре?

— В театре. Театр, как книга, имеет начало, развитие и конец. Там все происходит в один вечер. А кино растянуто надолго, и неизвестно, какой будет результат.

— Вы любите сладости?

— Люблю, но мне их много нельзя.

— Экстрим любите?

— Нет. Любил, но с возрастом это проходит.

Михаил Боярский озвучивает мультикФото: Тимур ХАНОВ

— Сколько у вас шляп?

— Не считал, думаю, полсотни есть. Но ношу из них одну или две. Некоторые слишком экстравагантные или не того цвета. В основном это подарки.

«Картошка — самое лучшее, что есть из еды»

— Где вы любите отдыхать летом?

— Там, где мои друзья, те люди, с которыми мне хочется быть вместе. Можно дома в Петербурге, на даче, в горах, на море. Только не одному.

— Какие у вас любимые цветы?

— Цветы люблю только дарить. Очень нравятся полевые. Часто собираю для дочери, жены, внучек. Выхожу в поле и набираю колокольчики, ромашки, куриную слепоту, просто какие-то травинки красивые. Если все это сложить вместе, получается праздничный букет, не чопорный, а душевный. Ландыши люблю. Их запах меня всегда очень вдохновляет. Часто дарю розы, так принято.

— Любите картошку из Макдоналдса?

— Картошку люблю любую! Обожаю и печеную на костре, и жареную, которую делает жена, и из Макдоналдса, только ее надо есть сразу, потому что она быстро стынет. И пюре, и запеченную в духовке — всякую. И в мундире, и без мундира. Картошка — самое лучшее, что есть из еды.

— Есть ли у вас домашние животные?

— Нет. Раньше были. Коты, собаки… Одного кота мне подарили. Собаку дворняжку — тоже. С намеками на породу, чистопородных у меня не было. Но я не умею менять друзей. Когда они ушли из жизни, на этом все закончилось.

— Что вы любите есть и пить?

— То, что быстро готовится. Я не люблю ждать. Даже если будет самый суперизысканный ресторан, но нужно ждать, пока приготовят какой-нибудь изыск, — нет! Люблю все, что мгновенно: сосиски, пельмени, бутерброды, пирожки! Пирожки обожаю больше всего. С мясом!

— Какой у вас любимый праздник?

— Рождество, Пасха. Но самый любимый — День Победы 9 Мая.

— Какие фильмы вам самому нравятся?

— Надоели заумные фильмы, авторское кино, которое никому не нужно. Я люблю хорошие комедии, с Никулиным, Вициным, Раневской, Чаплиным. Нравится мультфильм «Том и Джерри». Там много юмора, добра, фантазии. Детям рекомендую смотреть картины, где есть хорошие и умные артисты, которые делают фильм от души. Фильмы, над которыми можно посмеяться и поплакать.

— Вы рады тому, как все сложилось в жизни?

— Все познается в сравнении. Но успехов больше, чем неудач.

— О чем вы сейчас мечтаете?

— Уже не мечтаю. Я знаю, что есть мечты, которые сбываются. И знаю, что есть мечты, которые не сбываются. Бессмысленно мечтать я не люблю. А то, о чем мечтал, уже сбылось. И этим очень доволен.

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