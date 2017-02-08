Михаил Боярский: Пусть внук лучше будет хорошим слесарем, чем плохим артистом

Знаменитый актер стал ведущим нового сезона шоу «Минута славы» и рассказал «Комсомолке» о проекте и семье

Михаил Сергеевич помогает Лизе воспитывать маленького Андрея. Фото: Ali Magomedov/Russian Look

«Зачем показывать Джигурду?»

— Михаил Сергеевич, как вы согласились на этот проект?

— Я был в жюри «Минуты славы». Это достаточно симпатичная передача. И неожиданная: неизвестно, что будет делать каждый участник — то ли заниматься эквилибристикой, то ли жонглировать, то ли петь и танцевать. В жюри сидеть несложно. Тем более что там ты не один… А вот что касается ведения шоу, то для меня, конечно, это авантюра!

— Волнуетесь?

— Да, но только потому, что я пока не знаю, что будет. Может, надо просто объявлять номера, как шпрехшталмейстер. А может, найти контакт между жюри и исполнителями.

— Когда вы заседали в жюри, жалко было выгонять участников?

— Конечно. Хотя бывают исполнители с отрицательным обаянием, которых с удовольствием убирают, чтобы они не досаждали телезрителям.

— Вас вообще легко удивить? Участники ведь это в первую очередь должны делать.

— Я не из тех актеров, которые ждут удивления. Ну засунул ты себе в глотку 10 шпаг. И что дальше? Зачем вообще это делать? Потому что сама по себе проблема славы очень скользкая. Сегодня прославиться, как Герострат, гораздо проще, чем заслужить славу, как у Гагарина.

Все безумно хотят славы, но, как только ее добиваются, становятся несчастными людьми. Начиная от Мэрилин Монро и Элвиса Пресли. Сам хотел ли я славы? Нет, пожалуй.

Вот у Пушкина, Высоцкого слава естественная, всенародная. Со знаком плюс. А у нас сейчас огромное количество людей со знаком минус, которые себя прославили бог знает чем. Мне кажется, что это ужасно. Этих людей стесняются и близкие, и родственники, и друзья… Допустим, я случайно вчера телевизор включил. За что нам, стране, Джигурду-урода показывают? Чем мы провинились? Почему этот мусор выкидывают в эфир, который могут смотреть и дети?

Может быть, «Минута славы» для меня — это возможность как-то просеять, убрать негатив. И оставить веру в то, что слава — это не самое главное.

Михаил Боярский признается: собственная слава не доставляет ему никакого удовольствия.Фото: Евгения ГУСЕВА

«Лиза ухитряется оставаться на улице неузнаваемой»

— Чем вам мешает слава?

— Для меня это взгляды людей, которые сопровождают в бытовой жизни. Но я вообще научился от этого скрываться. Уже давно не хожу в общественные места, к сожалению, перестал посещать баню. Футбол лишь остался. Но там более-менее вежливые люди. Они дают мне спокойно посмотреть. Хотя бывают всякие проблемы.

Внимание людей мне не доставляет никакого удовольствия, особенно, когда я нахожусь не один, а с детьми или внуками.

— Когда впервые с этим столкнулись, для вас это стало стрессом?

— Удивлением. Я спускался по эскалатору, ехал на работу в театр. И вдруг заметил, что весь противоположный эскалатор оборачивается на меня. Сначала думал, что у меня что-то с прической или костюмом. Потом понял, что по телевидению показали фильмы с моим участием — дело было где-то перед Новым годом. Я не ожидал такой реакции, не добивался публичного признания. Поэтому отказался от всего и ушел в основном в театр. Он для меня стал спасением.

Как только не пытаются выделиться участники проекта «Минута славы»! Притворяются белыми и пушистыми…Фото: Евгения ГУСЕВА

— Зная о таких последствиях популярности, вы пытались своих детей предостеречь?

— Они уже имели представление. Когда я гулял с ними в садике, в парках, ходил в музеи — меня, конечно, узнавали. И дети сами поняли, что с папой лучше не ходить. У них иммунитет выработался. Вот Лизу, допустим, знают все. Но при этом она ухитряется оставаться неузнаваемой на улице. Она ничего не делает, для того чтобы быть заметной.

Есть артисты, которые окружают себя охраной, надевают яркую одежду. Сейчас же сплошные кругом короли, королевы, примадонны, принцы, принцессы, черт-те что. И это их способ существования. На самом деле большинство профессиональных актеров избегают этого и довольно удачно. Начиная от Андрея Александровича Миронова, который ходил в скромном плаще и темных очках, склонив голову так, чтобы никто не узнал его, заканчивая Алисой Бруновной Фрейндлих.

«Ложка дегтя» в воспитании Андрея

— Говорят, что ваш внук Андрюша, сын Лизы и актера Максима Матвеева, — очень одаренный мальчик. Может, и ему пора на телевидение?

— И Лиза, и Максим категорически против этого. Я подобное решение поддерживаю. Многие выкладывают фотографии своих детей везде где угодно. А мне кажется, не нужно этого делать.

Во-первых, подобное многих раздражает. Это для тебя твой ребенок — самый лучший, а для других — может быть, самый мерзкий. Совать своего ребенка везде — смотрите, какой он хороший, — на каждой обложке, мне совершенно не нужно. Это тщеславие родителей, которое необдуманно и корыстно, к несчастью.

Я учился в музыкальной школе при консерватории. Она называлась «Для особо одаренных детей». Учителя называли нас «особо одуренными». И там я увидел, что можно проявить себя очень здорово до пятого класса, а потом — пшик, как будто срезало что-то.

Курочка по семечку клюет. Только трудоспособность достойна уважения. И в спорте, и в искусстве — где угодно. Я многих видел детей, которые сидели на горшке, писали под себя, но играли на инструменте так, что волосы вставали от удивления. Потом они вставали с горшка — и все проходило.

…висят на собственных волосах…Фото: Евгения ГУСЕВА

— Андрюша ваш при этом в два года Бродского читал наизусть…

— Ну и что? Сейчас он сам уже читает книги, ему четыре года. SMS сам отсылает. На английском слушает сказки, которые читают ему бабушка или мама. Он просто растет в нормальной образованной семье. Вот и все. Ребенка надо учить, потому что ему, конечно, не хочется ни читать, ни заниматься английским, ни рисовать.

— А чего хочется?

— Шалить, гулять, «Лего» собирать, смотреть мультики. Мы мультики выключаем — и все, сразу слезы.

— В садик он ходит?

— Да, конечно.

— В Питере или Москве?

— Теперь уже в Москве. Я в его саду ни разу не был. Но там говорят только по-английски. Наш пошел не с самого начала, поэтому первое время вообще ничего не понимал, что происходит. Но постепенно адаптировался. Все должно быть потихоньку и в разумных порциях. Так, чтобы не испортить детство ребенку. Будь они прокляты, все эти науки, если лишают человека радости! Что это за ребенок вырастет? Он должен, как все остальные дети, шалить, читать сказки, бегать, падать, прыгать, набивать синяки.

— То есть все-таки Бродский дозируется в семье?

— Кому-то хочется поверить в то, что у нас особый ребенок. Ничего подобного! Он в меру музыкальный, в меру способный, с хорошей памятью. Но никаких выдающихся способностей у него, слава богу, нет. Потому что гениальность — это аномалия. И она кончается болезнью, как правило. Очень многие дети из числа особо одаренных попадали в сумасшедший дом.

— Вы как-то фильтруете мультики, которые смотрит внук?

— Стараюсь. Папа с мамой закачивают ему те мультики, которые он любит. У него там какие-то «Вспыши», машины. Для него техника — это все. Такое ощущение, что Андрей будет в ремонтной конторе работать, чинить машины.

— Внук Боярского — автослесарь?

— Ну да и бог с ним. Лучше быть хорошим слесарем, чем плохим артистом. Максим, кстати, у нас очень рукастый. Он может делать все. И ковать, и вязать, и строгать, и собрать любой конструктор. Когда они с Андреем вдвоем собираются, к ним лучше не подходить. Внук даже закрывает двери, чтобы никто не подходил, не мешал. И они мастерят. Бог знает что! У них там самолеты, пароходы, какие-то изобретения космические. Отец у него — человек очень серьезный. Он не дает Андрею даже мультики смотреть. Причем в таком категорическом тоне. И он слушается его! Зато когда Андрей попадает в руки бабушки и дедушки, родители получают его через неделю другим ребенком. У нас ему можно все — не спать, шалить, смотреть телевизор.

…и показывают трюки в духе Копперфильда. Фото: Maxim Lee

Научиться быть не первым

— То есть он веревки из вас вьет?

— И тут ничего не поделаешь! Максим просит меня не дарить внуку подарков и не смотреть с ним мультфильмы, то есть не портить ребенка. Но, к сожалению, я являюсь «ложкой дегтя» в воспитании нашего внука.

Хотя, конечно, мультики дозировать надо. В моем детстве и телевизора не было. Поход с папой в библиотеку был счастьем. Знакомая библиотекарь говорила: «Ой, Миша пришел! Что ты хочешь почитать?» Папа отвечал: «Он любит сказки». И потом мы скорее бежали домой с книжкой — вот это было развлечение! И в баню с папой пойти — тоже интересно. Сейчас же дети даже не знают, что такое баня. А я считаю, им нужно показывать нормальных голых мужчин, чтобы они потом не удивлялись, что это за дяденьки такие странные. Было нормальное развитие физиологическое у детей. Поначалу я ходил в баню, конечно, с мамой. Потом, когда чуть повзрослей, — с папой. Это был естественный, нормальный процесс познания мира и физиологии.

— Если Андрей с папой занимается техникой, то какая сфера отдана дедушке — может быть, спорт?

— Пока просто оказываю ему внимание. Гулять с ним люблю. В последнее время обратил внимание, что он у меня всегда во всем выигрывает. Лучше меня плавает, бегает. Читает быстрее дедушки, даже моется лучше. Я говорю: «Ах, опять не успел». Зато когда Андрей выходит во двор и вдруг видит, что какой-то мальчик делает что-то лучше, он так расстраивается! «Как это я — и не первый?» Я это заметил и теперь потихонечку пытаюсь это исправить. Нужно уметь проигрывать. Научиться быть и вторым, и третьим. Относиться к этому равнодушно.

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

Хотел бы подышать семьей

— В свое время вы не считали свою дочку Лизу одаренной, талантливой. Наоборот — нанимали восемь репетиторов по разным предметам.

— Когда она получала двойку, я был очень рад, говорил: «Молодец, двоечка! Чудесно!» Я вообще к женщинам отношусь спокойно. Самое главное для них — удачно выйти замуж. И родить ребенка. Вот и все практически.

— Выходит, Лизе все удалось?

— На мой взгляд, по христианским понятиям, — да. А профессия — на 25-м месте для меня. Я Лизу готовлю к другому: «Театр, кино, прочее — это все твои развлечения». И она хорошо это понимает. У нее в основном мысли о сыне, о семье, о муже. Мне кажется, что перебор в любви к профессии — это ненормально.

— Учеба первое время не особо давалась Лизе?

— Да, всему свое время. Видите, я был прав в том плане, что не заставлял ее. Хотя Лариса нанимала репетиторов. У Лизы не получалось ни с языками, ни с балетом, ни с журналистикой. Ни с чем. А потом бах — вдруг стало получаться все само по себе. Она знает несколько языков, разбирается в гаджетах и помогает нам. В трех театрах работает.

Лиза Боярская и Максим Матвеев прячут сына от СМИ. Но фото Андрея выложили в Сеть знакомые семьи.Фото: Борис КУДРЯВОВ

— Как она все успевает?

— Вот этого я тоже не знаю. Понимаете, виновата ужасная способность Боярских быть всеядными, она приводит к печальным результатам. Нужно уметь останавливаться и не делать то, что уже не обязательно. Потому что конечный итог — пустота. Кроме семьи, ничего не остается. Ни твоих великих ролей, ни бессмысленных поступков. Надо философски смотреть на жизнь. Она очень короткая. Я прямо кожей чувствую время. Вижу, как оно плывет. Многие не замечают. И я не замечал. Где, чего, в каком-то городе, в каком-то фильме, спектакле. Где-то спал, что-то ел. Все это промелькнуло, навертелось как снежный ком. Вдруг оказалось, что уже финишная прямая. И у тебя внуки, внучки. Перед смертью, говорят, не надышишься. Но я подышать хотел бы семьей.

— Наверное, к этим мыслям вы не сразу пришли?

— Я вспоминаю своих родителей. Вот мама никогда не стремилась к славе, хотя начинала как одна из лучших актрис Петербурга. У нее было огромное количество возможностей. Но она родила меня, и на этом закончилось все в ее жизни. У нее были только я и папа. И вы знаете, мама была самым близким мне человеком. Для меня тоже семья — главное. Я добытчик. Делаю все, чтобы мы жили в достатке, но и не с перебором. Мне не нужны замки, острова, супермашины или какой-нибудь отдых с эксклюзивными охранниками. Все это глупость. Роскошь раздражает безумно. Я не аскет, отнюдь, нет. Но все должно быть в меру.

— Одежду, наверное, подбираете просто — вы ведь всегда в черном.

— Я уже не покупаю, у меня достаточно. В этом плане я крохобор, Плюшкин. Ничего не выкидываю. Жена со мной ссорится. Она все пытается выбросить что-то: «Давай освободим полку» — «Нет, в этом я еще в школе ходил, не трогай».

— Да ладно, в школе?!

— Ну в институте по крайней мере. У меня был свитер, в котором я окончил театральный институт. И он до сих пор жив. На встречи с сокурсниками я прихожу именно в нем. Они счастливы безумно: «Мишка, ты в том же свитере!»

И в этом есть своя прелесть.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Михаил Сергеевич БОЯРСКИЙ — актер, певец, телеведущий, народный артист РСФСР.

Родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде в семье актеров Театра им. Комиссаржевской Сергея Александровича Боярского и Екатерины Михайловны Мелентьевой. Дедушка артиста был митрополитом.

Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, служил в армии. Кроме театра и кино занимается музыкой, выпустил несколько пластинок.

Ярый болельщик «Зенита» и борец за права курильщиков. Жена — актриса Лариса Луппиан, старший сын Сергей — предприниматель, депутат Государственной Думы седьмого созыва (у него двое дочерей — Екатерина и Александра). Дочь Елизавета Боярская — известная актриса. Замужем за актером Максимом Матвеевым, в 2012 году родила сына Андрея.

5 самых известных фильмов актера

● «Д’Артаньян и три мушкетера» (1978)

● «Сватовство гусара» (1979)

● «Гардемарины, вперед!» (1987)

● «Человек с бульвара Капуцинов» (1987)

● «Узник замка Иф» (1988).