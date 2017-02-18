Михаил Пореченков: Вокруг полно вурдалаков и вампиров

На экраны выходит фильм Сергея Гинзбурга «Вурдалаки», в котором актер сыграл главную роль [видео]

Героя Пореченкова Лавра сослали из Петербурга в монастырь в Карпатах. Там ему и предстоит сразиться с силами зла.

В экранизации рассказа Алексея Толстого Михаилу Пореченкову досталась главная роль Лавра — духовника императрицы Елизаветы, сосланного из Санкт-Петербурга в Карпаты. Мы привыкли видеть Михаила в брутальных образах, и вдруг — монах. Но не простой, а владеющий боевыми искусствами. Мы встретились с артистом незадолго до премьеры: картина выходит в прокат 22 февраля.

«Толстой тоже не о кровососах писал»

— Ребята-силовики мне рассказывали, что вы один из немногих, кто не просто изображает вояку, а серьезно занимается. А что для этого фильма вам пришлось делать, чтобы войти в образ?

— Сережа Гинзбург, режиссер картины, заказал перед началом съемок коллективный молебен — это и была наша подготовка. Если в картине присутствуют Бог и дьявол, надо выбирать чью-то сторону, люди-то православные все. И еще у нас на площадке была группа каскадеров, ребята, которые профессионально занимаются фехтованием, они и помогли подготовиться.

— «Вурдалаки» — это уже пятая или шестая экранизация произведения Алексея Толстого. Но от изначальной идеи писателя в вашей картине осталось не так уж и много.

— Потому что рассказ, конечно, нужно адаптировать для зрителя — все же хотят, чтобы фильм одновременно был зрелищным и при этом было над чем подумать. Уверен, Толстой тоже писал в свое время не о вурдалаках, а о непростой действительности. Когда надо было решать, в какую сторону тебе идти — в стан вурдалаков или же оставаться с силами добра. Главный злодей в нашем фильме говорит: «Я разрушу весь мир, который тебе дорог, и погружу его во мрак». И мой герой Лавр готов пойти на любые жертвы, чтобы сохранить в себе Бога и чтобы победа осталась за нами.

— Вы впервые играете монаха. Что-то добавили от себя в эту роль?

— Мы с Гинзбургом сочиняли этого человека. Он с внутренним фундаментом и серьезной верой, но в то же время он не должен быть скучным или замкнутым в себе. Если ты священник, то это не значит, что ты грустный и унылый человек. Он может быть иногда озорным, например. И еще нужно было решить, насколько далеко он готов зайти в своем самопожертвовании.

«Самое невыгодное — быть патриотом»

— Получается, ваш герой кулаками пробивает путь к светлому будущему?

— Да, иначе была бы совсем нечестная игра со злыми духами и инфернальными проявлениями зла, которых даже толком нельзя руками потрогать. Правда, и в реальной жизни таких тоже немало — вроде похожи на людей, а совсем не люди.

— В реальной жизни? Бесы?

— Да! Их много, куда ни заглянешь, в любую организацию — их там столько! Как отличить? Да никак! Ходить, молиться да святой водой брызгать — глядишь, зашипят.

— У российского кино немало ненавистников. Говорят, как у нас плохо снимают и как на Западе хорошо.

— Вот, это бесы и есть. Самое невыгодное — быть патриотом этой страны. Потому что людей, которые ведут себя по-хамски, называя себя альтернативой, либералами, развелось немерено. Особенно тех, кто в интернете сидит — никогда и ничего не делающие люди. Поэтому просто не стоит обращать на них внимания.

— Служба безопасности Украины внесла вас в черный список артистов, подрывающих угрозы тамошней национальной безопасности. Получается, этот фильм не смогут увидеть на территории незалежной.

— А потому что там к власти пришли кровавые вампиры. Они же свой народ убивают. Придет время, все разберутся, я думаю. Народ-то ни в чем не виноват. Он хороший. Общаешься с ними — все в адеквате, все понимают. Но к власти пришли те, кто хочет на крови деньги сделать.

— Съемки проходили в Крыму, где вы работали много раз с незапамятных времен. Стало ли там лучше с тех пор, как Крым наш?

— Намного лучше. Дороги стали строить. Поля запаханы, подсолнухи стоят. Симферополь чище стал. Я первый раз в него приехал, когда Крым еще был украинским, и пришел в ужас — это был самый страшный город, который я посетил за свою жизнь на тот момент. А сейчас туда стало приятно приезжать.

«Мои дети носят чебоксарский трикотаж»

— К слову, про российское — я знаю, вы нашли недавно для детей одежду нашей, отечественной фабрики и остались очень довольны. А могли бы вообще на все российское перейти?

— Да, это был чебоксарский трикотаж, который мои дети теперь носят годами. Если получится — снова куплю. А так вообще легко перейти на все отечественное, если задаться целью. Мясо мы свое едим, хлеб — мы же главные экспортеры зерна. Картошка — тоже. Об этом нужно говорить, помогать своей стране. Не гадить везде, как колорадские жуки, а созидать. Быть приличным человеком, заниматься своей профессией.

— Знаете, как фермеры радуются, что у нас санкции!

— Я как жил без пармезана, так и проживу. Дальневосточные устрицы, крабы и креветки — все есть. Но, конечно, немало и недобросовестных людей, которые запрещают крабов из Мурманска возить. Не понимаю, почему? Но это опять же вопрос к тем же вампирам и вурдалакам, которых немало среди нас. Вот их бы изжить… И все будет нормально.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Граф Алексей Константинович ТОЛСТОЙ (1817 — 1875) — русский писатель, поэт, драматург. Среди многих его произведений об упырях и вурдалаках — два: «Упырь» и «Семья вурдалака». Фильм снимался как раз по последнему. До Сергея Гинзбурга «Семья вурдалака» экранизировалась дважды: известным итальянским режиссером Марио Бава («Три лика страха», в главной роли Борис Карлофф) и советским и российским актером и режиссером Игорем Шавлаком («Семья вурдалаков»).

Вурдалаки — Трейлер (2017). Россия, 18 век. На краю Руси, в Карпатских горах, стоит Спасский монастырь, куда был сослан духовник императрицы Елизаветы монах Лавр.