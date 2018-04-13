Михаил Шуфутинский: Хочу пожить по-дольше. А любовь у меня есть

Сегодня известный шансонье отмечает 70-летний юбилей [видео]

Пожалуй, нет человека, который бы в 90-е не мечтал о воспетой бархатным баритоном «Пальме де Майорка».

У Михаила Шуфутинского — уникальный творческий путь. Популярность в нашей стране пришла к нему, когда он жил в Америке. Даже не подозревая об успехе, который был у него на Родине. Вернувшись из эмиграции, он с удивлением узнал, что все его песни, записанные «там», поют «здесь». Пожалуй, нет человека, который бы в 90-е не мечтал о воспетой его бархатным баритоном «Пальме де Майорка», не грустил, глядя клип «Ночной гость» про не наточенные ножи, не подпевал бы бодро «Левый — левый — левый берег Дона». Перед юбилеем мы пообщались с Михаилом Захаровичем о делах минувших и о его планах на будущее.

«Хорошо, вы — музыкант, а работаете кем?»

— Вас, конечно, немало по миру помотало. А где сложнее всего было?

— Надо было выживать, зарабатывать, чтобы кормить семью. Но знаете, когда проходят годы, постепенно забываешь о трудностях: их преодолеваешь — они и проходят. Если ничего не делаешь, а ходишь и жалуешься, то ничего не произойдет — всегда будет тяжело.

— Руки опускались?

— Как ты можешь бросить то, чем занимаешься с пятилетнего возраста? У тебя и нет ничего другого. Просто, например, в Америке, это не считалось профессией. Они говорили: хорошо, вы музыкант, а работаете-то кем? Я когда приехал, то встретил своего магаданского дружка, хорошего барабанщика. В эмиграции он пошел на курсы ювелиров: вставлял камушки, а по вечерам работал в ресторане. А я ничем другим не собирался заниматься. Поэтому у меня не «покатило», когда мне пытались привить другую профессию.

— Какую, например?

— Мы пробыли два месяца на их «харчах», потом мне начали искать работу. Три раза тебя отправляют предложения о работе, а дальше ищи сам, но с пособия тебя снимаю. В первый раз надо было упаковывать капусту и заклеивать ее клейкой лентой. Я вернулся и сказал, что не справлюсь с такой работой. Потом мне предложили работать охранником в ювелирном магазине. Я тогда был дюжий парень. На меня надели кобуру без пистолета, форму — надо было, чтобы я стоял и все видели, что в магазине есть охрана. Я тогда уже играл в русском ресторане в Нью Йорке, обычно допоздна, а утром мне надо было ехать в магазин. И я начал засыпать днем, так как работал ночами. Как-то мне хозяин сказал: завтра приходи на полчаса раньше, чтобы тут все помыть и пыль с витрины убрать. Я говорю — я же не уборщица…Так и не получилось обеспечить меня работой. А еще как-то меня отправили на курсы электроники. Я думал — вот здорово, мы будем синтезаторы собирать. А там перед тобой движется лента, у тебя в руках паяльник, и ты должен припаивать детали. И так от человека к человеку по три по четыре часа учились паять. Там, кстати, было хорошо — давали завтраки, учили английскому. Но я однажды закрыл глаза и проварил себе запястье. Было больно. Руководители этих курсов побоялись, что я подам на них в суд, поэтому по-быстрому надавали мне подарков и сказали, что лучше мне быть музыкантом. Надо было у них страховку отсудить, но я этого тогда не знал. В общем, музыка — и есть моя жизнь.

«Есть ностальгия по Украине, но что теперь делать»

— У вас кстати в свое время была девушка — телохранитель Оксана, она куда в итоге делась?

— Я ее мало помню, она была недолго. Какая-то организация ее прислала, чтобы охраняла. Я посмотрел — вроде симпатичная, ну пусть будет. Но не было никаких ситуаций, где она была бы нужна.

— Вас занесли в базу «Миротворец», и вам теперь будет сложно выступить на вашей любимой Украине…

— Из-за того, что я приехал в Крым не с территории Украины, меня поместили на этот сайт. Есть определенная ностальгия по Украине, но что теперь делать… Да, жаль. Зовут все время, говорят, что ждут в Киеве и Одессе. Но, боюсь, что в ближайшее время нам не удастся увидеться с нашими братьями.

— Сейчас у нас напряженные отношения с Америкой, а там живут ваши дети, внуки. Нет ли сложностей, чтобы друг к другу попасть?

— Это правительства между собой бодаются, а мы, простые люди, тут причем?

— Но визы же надо делать, сложно это все…

— А когда было легко? Я помню, как люди вставали в 6 утра, чтобы выстоять очередь в американское посольство. У нас нет таких сложностей. Да мы и не так часто видимся, и ездим друг к другу… Почему бы вам не спросить, о чем я думаю, о чем собираюсь петь? Зачем вам эта политика?

М. Шуфутинский — Ночной гость.

«Чтобы хорошо выглядеть, надо делать то, что тебе не нравится»

— Я в одном из интервью читала, что у вас планы петь — до 90 лет!

— Я хочу жить до ста, и петь до девяноста, но не значит, что так сбудется, но я буду стараться. У меня много желаний, они у меня еще остались. Кроме всех обыкновенных у меня есть еще и, возможно, не исполнимые. Например, желание спеть в Париже, в зале «Олимпия», где выступали все знаменитые французские шансонье. Я хотел бы там дать сольный концерт, тем более, что там живет много наших соотечественников. А пока 15-го апреля будет мой юбилейный концерт в «Крокус Сити Холле», где я с друзьями артистами спою любимые песни из моего репертуара.

— А какие у вас планы не творческие? О чем мечтаете?

— Хочу пожить, конечно, подольше. А любовь у меня есть.

— Как будете праздновать юбилей, есть настроение?

— У меня нет такого, чтобы я не хотел. День рождения и день рождения, не ощущаю, что надо к этому как-то относиться. Да, возраст, срок жизни у людей более-менее ограничен, подходит к завершению. Поэтому надо радоваться сегодняшнему дню.

— Вы потрясающе выглядите! Вы что-то для этого делаете?

— Да, я вот только что вышел из бассейна. Я регулярно плаваю, занимаюсь с тренером. Я поддерживаю довольно жесткую диету. Но честно скажу, что приходится нарушать. Потому что я люблю поесть и выпить. Но если я и позволю себе что-то лишнее, то потом пару дней держу себя очень жестко. Все, что я ем — это обычная еда. Но есть очень маленькие мелочи, на которые люди обычно не обращают внимания, но они очень важны. Например, я не употребляю соль в пищу — у меня ее дома просто нет. По моему пониманию, соли во всех натуральных продуктах, что мы едим, достаточно. В тех же овощах. Благодаря этому в организме не задерживается лишняя жидкость. А так она выходит, и мне удается сбавлять если не вес, то размеры. Потом, я стараюсь себя ограничивать в жирном, не ем копченого, хотя очень люблю. Я не ем со сковородки: если это мясо, то оно должно быть или отварным, или с гриля. Я не ем котлеты, куда добавлен хлеб. Сладкое не ем, хотя люблю. Никакого чая или кофе с конфетами. И что самое неприятное, приходится ограничивать себя с алкоголем. А я люблю выпить крепко, с друзьями, и покушать вкусно. В общем, чтобы хорошо выглядеть, надо приучить себя делать то, что тебе не нравится.