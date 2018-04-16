Минус 20 кило долой: Постройневшая Анфиса Чехова показала свои фото в бикини до и после похудения

Телеведущая призналась, что когда-то весила 90 килограммов [фото]

Анфиса Чехова призывает женщин любить свое тело и почаще хвалить его. Фото: Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА.

Анфиса Чехова удивила подписчиков своего Инстаграма неожиданным снимком: телеведущая опубликовала коллаж из двух фотографий, сделанных с разницей в два года. На обоих снимках Анфиса запечатлена в бикини, но в разной комплекции. На старом она — пышечка с аппетитными формами, на новом — стройняшка с тонкой талией. Поклонники телеведущей признали, что Чехова за эти два года прошла большой путь и избавилась от всех лишних килограммов. Сколько именно она весит сейчас, Анфиса не говорит, и только упоминает, что сбросила почти 20 кило.

— Первое фото было сделано два года назад на Бали. Здесь я не в самом большом своем весе (когда я весила 90 кг. предпочитала не фотографироваться в купальнике) но всё же на 20 кг больше чем сейчас, — призналась Чехова.

В комментарии к посту телеведущая рассказала, как ей удалось достичь желаемой стройности.

— Та поездка на Бали была для меня знаковой: я начала заниматься йогой и с удвоенной силой работать над собой. Не для того, что бы похудеть! И тогда и сейчас я терпеть не могла насильственное ограничение в питании, изнуряющие тренировки и бесконечные мысли в голове: «Зачем я это ем? Как похудеть? Как не есть? Надо больше заниматься спортом!»

Телеведущая действительно изменила режим питания и перешла на более полезные для организма продукты. А еще наняла тренера по йоге, который помогает ей на занятиях. Перемены коснулись не только внешности: после того, как Анфиса похудела, ей предложили новую работу. С февраля этого года она ведет программу «Взвешенные и счастливые люди» на канале СТС. Чехова помогает участникам программы избавиться не только от лишних килограммов, но и от комплексов по поводу своего внешнего вида.

О том, какие проблемы и комплексы испытывают люди с лишним весом, телеведущая знает не понаслышке. В молодости будущая звезда экрана стеснялась своего тела и пыталась худеть с помощью тайских таблеток, чем серьезно подорвала здоровье. В течение многих лет Анфиса старалась похудеть и перепробовала множество диет, то теряя килограммы, то снова набирая их. Сейчас Чехова выглядит замечательно, о чем она не забывает напоминать, то и дело публикуя в Инстаграме снимки в нижнем белье и купальнике. Недавно Чехова даже отважилась сфотографироваться полуобнаженной вместе с обладательницей титула «Мисс Олимпия» Натали Луговских — чемпионкой мира, Европы и России по фитнес-бикини. Снявшись вместе в нижнем белье, девушки решили доказать: не стоит стесняться своей фигуры, женщины прекрасны в любой форме и весе – хоть стройненькие, хоть пухленькие.