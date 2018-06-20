Митя Фомин: Мне всегда было мало внимания!

На гастролях в Воронеже звезда шоубиза рассказал, как будучи медиком по образованию, докатился до сцены, почему поссорился с Лерой Кудрявцевой и почему боялся играть в спектакле со Стекловым

Митя Фомин в Воронеже.

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За день в Воронеже Митя Фомин успел переделать кучу дел: пообщаться с поклонниками на радио, дать автографы в торговом центре, концерт в клубе и ответить на вопросы «Комсомолки».

ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ, СТРАННЫЙ, ИГРАЮ КВАРТИРНИКИ

— Вы три года назад выступали у нас на Дне города, в этот раз в ночном клубе. А с гастрольными турами не ездите?

— Я основной акцент делаю на акустике — в этом году, к 20-летию моей творческой деятельности, мы выпустили акустическую пластинку на виниле. Двойной сборник. Вот с акустикой мы ездим. В прошлом году у нас был большой гастрольный тур по Дальнему Востоку. И для меня это новая история, потому что будучи участником группы Hi-Fi, мы объездили весь мир — все города СНГ, города Северной Америки, всю Азию… И я настолько устал, столько в себя питал, что захотелось уже выборочного посещения. Мне приятно, когда независимо от твоей занятости и того, выходит у тебя трек или нет, ты приезжаешь к людям, и они тебя ждут, потому что знают по твоим предыдущим работам. С акустикой я езжу в компании трех гитаристов и барабанщика. Это шоу больше похожее на квартирник, в декорациях старой советской кухни. Это даже не шоу, это повествование. Я сижу на стуле и разговариваю со зрителем по душам, вспоминаю прошлое, мечтаю о будущем… На сцене я становлюсь несколько другим человеком.

— А какой вы в жизни?

— Противоречивый. Разный. Странный иногда. Сложный…

— На днях на iTunes появилась ваша новая песня «Спасибо, сердце» — как работалось с Альбиной Джанабаевой?

— Эту песню написал мой друг, композитор Алексей Романов. А слова — тоже мой друг, поэт Олег Влади. Их песни поют Дима Билан, Ани Лорак, Лолита, Пугачева, Басков, список можно продолжать бесконечно. Леша Романов мне начал писать давно, когда я только ушел из группы Hi-Fi. И его песни вернули мне популярность. А Олега открывал лично я сам. Теперь это человек, которого знает вся страна. Про дуэт… Сначала появилась песня. А потом появилась Альбина. Мы увиделись на каком-то телешоу, познакомились, и я подумал, что неплохо было бы спеть песню с Альбиной. Предложил, ей понравилось. Скоро будем снимать видео. В общем, все идет по плану. С Альбиной работать одно удовольствие. Она совершенно проста в общении, очень притягательная, игрива, сексуальна, обольстительна, и при этом с открытой душой. Чувствуется, что у этого человека все хорошо в жизни, она источает гармонию, уверенность, она всегда сногсшибательно выглядит.

— Помирились с Лерой Кудрявцевой? Ее задел ваш комплимент новой ведущей премии МУЗ-ТВ, которая прошла на днях.

— Лера Кудрявцева всегда была неотъемлемой частью этой церемонии, она столько их провела, что является профессионалом с большой буквы. Красавица. Кудесница. Спичрайтер. Прекрасно выглядит. Прекрасно держится. Поэтому у меня даже в мыслях не было, что Лера не сможет участвовать в этом году по объективным причинам (телеведущая ждет ребенка, — ред.). Поэтому когда я увидел новую ведущую Настю Ивлееву на церемонии, сразу сказал: «О, привет, как ты круто выглядишь!». Конечно, я осыпал ее комплиментами, когда ты идешь по дорожке, тебе же надо что-то говорить. Не о новом же кране я буду рассказывать. И сразу после этого Лера пишет мне в Вотсап две буквы — «ХМ». На следующий день я ей говорю: «Лерочка, да ты что?». Она, конечно, простила.

Митя Фомин в Воронеже.

МАНДРАЖИРОВАЛ РЯДОМ СО СТЕКЛОВЫМ И ДОЛИНСКИМ

— Слышала, вы теперь и в спектаклях играете. Как пришла идея в театр податься?

— Эта идея витала в воздухе с самого моего рождения. Это всегда было во мне. Я с детства точно знал, что стану публичным человеком. Мне по жизни всегда хотелось внимания — мне, как и любому артисту, его всегда мало. В детстве я всегда был на виду, мозолил всем глаза, одевался не так, из-за чего у меня постоянно был конфликт с учителями и одноклассниками. Я всегда отличался от всех. И все это работало на одну внутреннюю задачу — стать артистом. И я им стал. Спасибо родителям, что меня отдали в музыкальную школу. Тогда единицы учились в музыкальных школах, единицы посещали спортивные секции. Я стал разбираться, что мне ближе, что мне дальше. И когда окончил медицинский институт, я уже четко знал, что медиком не буду. И поехал в Москву, поступил во ВГИК. Поступал я на общих основаниях и ректор ВГИКа Алексей Баталов сказал тогда в программе «Время»: «У нас очень престижный вуз, к нам приехал выпускник медицинского института из Новосибирска — люди меняют свою жизнь и приезжают к нам учиться». Это было невероятно, но я не проучился там и дня, меня огорошили новостью, что за обучение я должен буду заплатить, потому что одно образование у меня уже есть, а второй в нашей стране, по закону, платное. Тут меня пригласили работать в группу Hi-Fi. Я без промедления согласился, и уехал на гастроли на 10 лет. Но моя мечта все время жила со мной. И вот я пригласил режиссировать мой концерт в Кремле моего друга Алексея Ожогина, который является преподавателем ГИТИСа. И в процессе он сказал: «Мить, я поражен, потому что я не ожидал от тебя такой подачи». Акустический концерт -это больше актерская история, нежели музыкальная. И он пригласил меня в антрепризный спектакль. И я понял: вот он тот перст судьбы, которого я ждал столько лет.

— А что за спектакль?

— Он называется «Семейка Фани», поставлен по пьесе современного израильского драматурга Даниэля Агрона. Пьеса о еврейской семье, которая очень долго жила под Одессой и потом переехала в Хайфу. В принципе, ничего не изменилось. И вот они живут своей оседлой еврейской жизнью с бесконечными столованиями, с бесконечными гостями. Я играю младшего сына младшего брата. У моего героя два прекрасных деда — Сема и Фима.

— То есть вы играете еврея? Вы же не похожи.

— Да! Но я по сути еврей! Этот спектакль про жизнь, про самого меня. Может быть, где-то про мои корни. Если бы вы меня знали, мне бы вам больше ничего не нужно было объяснять. Я играю почти самого себя — студента университета Хайфы, это свободолюбивый, ни к чему не привязанный парень, хобби — ди-джей, по сути — мятежник, вольнолюбец, жизнелюб. И у меня есть миссия — свожу вместе людей. Вы даже не знаете, на скольких свадьбах в реальной жизни я перепел, скольких я переженил, сколько познакомилось на моих концертах. Все мне до сих пор пишут, как он рожают детей. Я счастлив, что мои песни людей сближают, это миссия артистов — мирить и сближать людей. Так в этом спектакле я выдаю замуж свою маму. За азербайджанца. У них бурный роман, они то сходятся, то расходятся. А своего брата женю… Для меня это большой опыт, потому что нельзя сравнивать существование на сцене с драматическими актерами и с эстрадными. Мне даже в какой-то момент было страшно, неприятно, тошно, потому что столько времени, сколько проводят драматические актеры на сцене, столько не проводит никто. Они забывают про все. Что есть время, что у них семьи, что они хотят есть. Быть драматическим артистом — величайший труд. Когда мы 20-минутную сцену репетировали восемь часов, я сказал: «Я, наверное, пойду, я не справлюсь с тем, что вы от меня ждете».

— Кто с вами играет?

— Это потрясающие люди — Ольга Хохлова, Владимир Стеклов играет моего деда, его родного брата по пьесе играет Владимир Долинский. Когда они вместе — это что-то невероятное. Они так импровизируют, так искрят, этим невозможно не впечатлиться. От спектакля получаешь удовольствие.

— Они вас «макают»?

— Конечно, мы притирались, у меня же есть собственное мнение. Были и конфликты. Я говорил: «Ребята, вы клеевые, мне приятно с вами работать, но может, вы обратитесь к профессиональному актеру, который это все вывезет, потому что я боюсь, у меня начинается мандраж, может, я пойду? Мне не хотелось бы вас подвести». Меня отвели в сторону: «Знаете, Дмитрий Анатольевич, вы уже в строю, запряжены, так что вывозите, как можете». А Владимир Стеклов мне сказал: «Знаете, Митенька, если вы хотите поплыть в театральном море, вы должны в него войти, а вы пока ноги мочите. Вы решитесь и плывите!». После премьеры все расслабились, и Владимир Долинский мне говорит: «Все-таки меня не многие выносят, но ты чувак — молодец!». С тех пор я в спектакле. Для меня это опыт, который я ни на что не променяю. Жду других предложений, хочется хороших постановок. Хороших ролей. За эту мне не стыдно.

Митя Фомин в Воронеже.

БЛАГОДАРЯ МЕДОБРАЗОВАНИЮ ВИЖУ ЛЮДЕЙ НАСКВОЗЬ

— Что из медицинского образования осталось в голове? Помощь на улице сможете оказать, если приспичит?

— Бог отвел от срочной помощи. Это всегда ответственность. Конечно, когда ты шесть лет отдал этим знаниям, они в тебя вошли прочно. Это вуз сложный, который не терпит халявы, взяток. Потому что перед тобой жизнь другого человека. Знания остались. Но диплом детского врача дисквалифицирован. 20 лет прошло с тех пор, как я закончил институт. Но осталась совершенно другая картина восприятия жизни. Когда смотришь на людей, видишь их насквозь. Меня сложно обмануть на приеме у врача, в аптеке, я знаю, что мне надо, а что не надо. По импульсу в голове я понимаю, что со мной не так. Я никогда не пойду к врачу, если у меня нет жалоб. Сейчас все заточены на ЗОЖ, правильное питание, физкультуру — это сильно облегчает жизнь. Но в этой сфере много дилетантов, которые ничего не понимают, но вещают об этом у себя в блогах.

— К гомеопатии как относитесь ?

— А ее же вроде как упразднили. Я никогда не был сторонником этой отрасли фармации, все эти микродозы… Но смотря во что ты веришь. Если веришь — будет эффект плацебо. Все зависит от нас самих. Я вообще за то, чтобы люди пили меньше лекарств, но внимательнее к себе относились. Меньше ели углеводов, больше двигались. Половина проблем сразу отпадает.