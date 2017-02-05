Выставка Елены Домашкиной открылась в галерее Щетининых

Многодетная мать из Барнаула поменяла работу инженером на скрапбукинг

Вам когда-нибудь приходилось разгадывать мир фэнтези на морозном стекле или вглядываться при мерцании свечки в старинное фото, или найти осколок цветного стеклышка и сделать из него секрет? А еще, может быть, вы испытывали удовольствие от создания собственных декоративных альбомов с фотографиями свадебными или солдатскими. Или в детстве с замиранием вкладывали в конвертик незабудку…

Когда видишь мини-выставку Елены Домашкиной «Стимпанк в скрапбукинге», в душе просыпается что-то подобное, ностальгическое. И ты вглядываешься в загадочные то ли окна, то ли двери, и вот уже кажется, что колесики на них крутятся и захватывают в зазеркалье Алисы.

Елена занялась скрапбукингом семь лет назад.

Многодетная мать из Барнаула поменяла работу инженером на скрапбукингФото: из личного архива героя публикации

— Когда-то я, как и многие, и слова этого не знала. Была в декретном отпуске, увлеклась нестандартным оформлением альбомов и открыток, а потом муж увидел в интернете, что это мое увлечение называется скрапбукинг, — рассказывает автор выставки. — Оказалось, это целое направление.

Сегодня увлечение Елены превратилось в главное дело, которое приносит и удовольствие, и доход маме троих обаятельных девочек.

— По профессии я инженер и могла бы выйти на работу после декрета, но я выбрала скрапбукинг, — рассказывает Домашкина, — потому что поняла, что серьезно реализоваться и там, и там я не смогу. Если что-то делать, то делать по максимуму. Если бы вышла на работу, скрапбукинг бы остался на уровне хобби. Я бы не могла уже столько времени ему уделять, и не было бы такого азарта.

Автор уникальных панно сегодня известна и как редактор интернет–портала и автор электронной энциклопедии о скрапбукинге. Ее философские работы, выполненные в технике микс-медиа акриловыми красками, пользуются все большим успехом. Уже сейчас вместо 11 работ на выставке остались 10. Одну купили сразу же на открытии.

Многодетная мать из Барнаула поменяла работу инженером на скрапбукингФото: из личного архива героя публикации

Выставка продлится до 26 февраля. Вход бесплатный. Адрес галерии Щетининых: пр. Социалистический, 78, тел: 36-81-47, 36-64-05.

Справка «КП»

Скрапбукинг — вид рукодельного искусства, заключающийся в изготовлении и оформлении семейных или личных фотоальбомов. В коллекциях мастеров скрапбукинга встречаются альбомы-аккордеоны, альбомы в виде домиков и т.д.

Стимпанк – это стиль, иллюстрирующий вымышленный мир. В нем главным элементом являются механизмы и идет стилизация под Викторианскую эпоху.