Многоногие обитатели дома

Распространенные виды домашних насекомых

В каждом доме могут объявиться насекомые, способные размножаться и годами жить на одной и той же «территории». Если у вас, казалось бы, чистое жилье без каких-либо вредителей, то не будьте столь уверены, что их нет и они ни за что не появятся.

Вредители и паразиты умело скрываются от жителей, прячась в самых узких щелях и укромных местах любой квартиры и частного дома. Пускай, многие из таких насекомых не наносят большого ущерба и обходятся «мирным» существованием, им все же удается доставлять, мягко говоря, небольшой дискомфорт людям фактом своего присутствия. Тут уж если не брать во внимание другие разновидности насекомых, что портят одежду, питаются нашей едой и даже влияют на самочувствие человека. От них нужно избавляться в первую очередь и как можно скорее. В таком деле, как правило, помогает дезинсекция объектов.

Собственно, к «бесполезным» обитателям дома, не наносящих особого вреда квартире, относят чешуйницу. Ее, в общем-то, трудно заметить в доме. Но насекомое способно появляться и успешно выживать в жилище даже после серьезного ремонта.

Подчеркнем также и то, что многие «многоногие» маленькие существа толком и не видят различий между грязной и чистой квартирой. Возьмем, к примеру, постельных клопов. Эти насекомые бывают не только в «запущенных» домах, но и в элитных многоэтажках. Такой неприятный факт стоит осознать и принять, чтобы не терять бдительность и всегда помнить, кто нас окружает. Конечно, даже при таком раскладе не нужно забывать про качественные уборки, иначе до появления в комнатах тараканов и мокриц вовсе не далеко.

Паразиты

Нежелательных обитателей домов принято разделять на особые типы. Первой разновидностью, которой хотелось бы уделить особое внимание, это группа кровопивц, которые опасны для наших питомцев и человеческого здоровья.

Речь идет о постельных клопах, которые кусают людей во время сна. У этих насекомых отсутствуют крылья, но это не мешает им оставаться довольно неуязвимыми. Они успешно прячутся под диваны, плинтуса, матрасы и «показываются» ночью. Когда клопов много, эти вредители начинают кусать человека, оставляя красные следы. В худшем случае, у детей и взрослых даже могут происходить аллергические реакции. Примечательно, что таких насекомых не интересуют собаки и коты.

Блохи, конечно, не настолько привередливы, ведь им все равно кого кусать и они могут атаковать:

собак;

людей;

кошек;

грызунов.

При этом они даже не боятся показывать себя в светлое время суток. Блохи — прыгающие насекомые, которые обитают в большом количестве на волосяном покрове жертвы и сосут кошачью, собачью и человеческую кровь.

Как избавиться от блох в квартире? К сожалению, довольно сложно вывести таких паразитов без специальной помощи. А для того, чтобы с возникшей проблемой справились профессионалы, им необходима лицензия на дизинсекцию.

Вредители

Насекомые этого разряда были так названы по той причине, что они портят разные вещи в комнатах вашего дома.

Самой распространенной проблемой подобного рода считаются всем известые тараканы. Эти насекомые обитают преимущественно на кухнях и питаются остатками еды. Наличие тараканов приходится одним из самых явных признаков антисанитарии, их конечности способны переносить инфекции и грязь. Чаще всего это происходит так, что они побывали в туалете или уборной, а затем начали ползать по еде на столе.

Стоит рассказать и про муравьев, которые тоже на сегодняшний день распространены. Это трудновыводимые насекомые, чьи колонии состоят из гигантского количества особей. Они с легкостью могут перебираться из одной квартиры в другую, а избавиться от них крайне сложно. Тем более без специальных химических средств и помощи квалифицированных специалистов, которым знакома инструкция по дезинсекции.

Статья предоставлена сайтом https://bezklopov.com/

