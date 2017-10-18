Модные меховые шапки 2017-2018

Меховые шапочки, как мы знаем, не только в достаточной мере функциональны и хорошо утепляют, но и могут быть модными, а также довольно оригинальными аксессуарами – как для представительниц прекрасного пола, так и для представителей пола сильного. С их помощью можно подчеркнуть индивидуальность и даже, наряду с другими атрибутами статусности, повысить уверенность в себе. Рассмотрим, какие же шапки осенью и зимой 2017-2018-го станут модными или же не утратят свою актуальность, будучи в тренде в прошлых сезонах, а перейдя по ссылке на сайте Компани «ДавыдовФокс» http://www.davidovfox.ru можно подобрать различные мужские и женские меховые шапки. Конечно же, шапки из натурального меха будут в тренде – ведь такой мех обладает мягкостью сияния и определенной степенью благородства, что позволяет создать достаточно интересный и невероятно элегантный образ. В будущем сезоне на пике популярности все также останутся норковые шапки и их варианты с мехом, обработанным специальным образом (щипанием, стрижкой и т. д.). Также востребованными будут песцовые шапки с длинным ворсом, лисьи (обычной и чернобурки), а также изделия из меха рыси, енота и волка. Шапки из меха мутона и из овчинки также встретятся. Мех нерпы подкупает своим неповторимым рисунком и помогает создавать оригинальный образ. А мех ламы тонкорунной не оставит равнодушным ни одного любителя меховых изделий.

Однако, несмотря на все его благородные качества, не все любят натуральный мех. Некоторые предпочитают мех искусственный – тем более, если разнообразие и оригинальность моделей из такого вида меха, представленных модельерами, позволит выбрать для себя достаточно интересную и стильную шапочку. Искусственный мех в руках настоящих профессионалов преображается чудесным образом и приобретает уникальные формы. Поэтому люди, исповедующие свое трепетное отношение к животному миру и участвующие в его охране, предпочитая изделия из искусственного меха, также смогут побаловать себя удивительными моделями шапочек.

Выбор шапочек, которые будут модными, удивителен, и вам придется из всего этого разнообразия выбрать «свою», однако кто сказал, что нужно ограничиться одной шапкой? Выберите несколько и не прогадаете!

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