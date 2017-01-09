Модные провалы и победы на фестивале Лепса: Брежнева против Гагариной, Нюша — против Наташи Королевой

Рассматриваем звездные выходы

На рождественский фестиваль Лепса звезды выбрали из своих гардеробов самые интересные наряды.

В горах, на Розе Хутор в третий раз прошел рождественский фест Григория Лепса. Наши звезды ради такого случая (плюс эфир на Первом канале) выбрали из своих гардеробов самые интересные наряды. Мы решили выяснить, кто же правильно подобрал платье, а кто капельку промахнулся.

Ани Лорак

Певица выбрала для выступления в творческом вечере Константина Меладзе весьма откровенное кружевное платье, под которым была надета маленькая темная комбинация. Она-то и решила образ — получилось не пошло, а дорого.

Ани Лорак

Полина Гагарина

Артистка все еще трогательно скрывает беременность, хотя все буквально кричит о том, что она в положении. Для появления на гала-концерте участница «Евровидения-2015» выбрала платье в стиле «беби-долл»: завышенная талия и пышная юбка. Животика и правда не было видно, но розовый бант на нем несколько смущал.

Полина Гагарина

Нюша

Девушка решила выбрать для выступления высокие ботфорты до середины бедра в сочетании с короткой темной туникой. Вообще эту обувь в очередной раз ввела в моду Ким Кардашьян, чтобы прикрывать лишнее. У Нюши прекрасные ноги, и в данном случае можно было бы не идти на поводу у трендов и выбрать то, что украсит, а не скроет и не увеличит в размере, как вышло в данном случае.

Нюша

Вера Брежнева

Певица исполняла в рамках творческого вечера своего супруга, Константина Меладзе, песню из кинофильма «Оттепель». Наряд был подобран точно под эпоху — красное, в пол. Но, в своем стиле, Вера позволила себе красивый вырез, который дополнил образ. Если у вас есть хоть капля лишнего жира на талии, то такие платья его только подчеркнут, поэтому такие платья показаны только очень стройным и высоким.

Вера Брежнева

Инга Лепс

Дочь Григория Викторовича для своего первого публичного выступления долго выбирала платье — а какая девушка сразу бы решила эту проблему перед таким ответственным выступлением? Артистка выбрала наряд в стиле «золотой эпохи Голливуда» — блестящее платье в пол цвета фуксии. Такой оттенок скорее подойдёт блондинкам, но в данном случае смотрелось интересно.

Инга Лепс

Светлана Лобода

Певица потрясла всех своим сексуальным номером на песню «Текила любовь». Бархатное платье в пол насыщенного синего цвета подошло к волосам и цвету кожи артистки. А разрез практически до середины бедра подчеркнул роскошные ноги.

Светлана Лобода

Наташа Королева

«Русалка» предстала перед нами то ли в образе цветочной клумбы, то ли владычицы морской — мы запутались. Такое количество воланов и рюшей наша эстрада не видела уже давненько. А плюс еще и гостеприимное декольте — просто все лучшее сразу! Нам показалось, что часть воланов можно было бы спокойно отрезать — тогда образ был бы не такой «перегруженный».

Наташа Королева

Лайма Вайкуле

Красавица-латышка появилась на сцене «Роза Холл» в белом костюме. Удивительно, как всегда стильная Лайма выбрала для себя такой простой наряд. Свободные брюки, белая кофта, бант — почему-то не на талии, а на бёдрах — будто бы не успела переодеться после репетиции. Но все равно, на эту певицу что ни надеть — будет смотреться оригинально.

Лайма Вайкуле