Модные женские рюкзаки 2017-2018 года

mavit
Автор: mavit Январь 25, 2018 18:59

Модные женские рюкзаки 2017-2018 года

Рюкзаки давно перестали быть только спортивным атрибутом, настоящее время модные модели рюкзаков сочетаются со многими образами современной повседневной жизни каждой девушки. Рюкзаки являются удобной и стильной заменой дамской сумочке.

 Подобрать аксессуар можно к любому стилю и образу, для повседневности, вечерней встречи и даже свидания, существуют модели, которые органично сочетаются с деловым образом, подобрать аксессуар можно в интернет — магазине женских сумок-рюкзаков.

В 2017-2018 году появился новый тренд в сфере женских аксессуаров – это рюкзак 2 в 1. Днём он будет выполнять предназначение полноценной женской сумочки, а вечером легко трансформироваться в элегантный рюкзак, становясь удобным и стильным аксессуаром.

Новые модели представлены в разном размере, с ярким и сложным орнаментом, также можно найти нежные модели пастельных оттенков и классические модели для определённых образов.
Наиболее популярна модель в стиле «рок». Данная модель имеет большое количество дополнительных элементов декора, таких как цепочки, шипы и другие металлизированные элементы. Рюкзак в байкерском стиле предназначен для ярких и необычных девушек, которые не боятся выделяться из толпы и привлекать к себе внимание.

Для любительниц стиля и гламура представлен широкий выбор рюкзаков с бахрамой и металлическими переливающимися вставками под золото и серебро. Такой аксессуар уместно носить не только вечером, но и использовать в повседневной жизни. Однако для повседневной носки рекомендуется выбирать спокойные тона, чтобы рюкзак сочетался с каждым образом и не выделялся. Как правило, они выполнены из лакированного материала, пайеток и других блестящих элементов.

Для девушек предпочитающих миниатюрные аксессуары есть рюкзаки небольших размеров, в которых можно поместить всё самое необходимое и выглядеть при этом стильно.

Модели с яркими рисунками и принтами уместны для игривого образа, их рекомендуется носить на отдыхе и в неформальной обстановке, такой рюкзак привлекает внимание и способен поднять настроение не только его обладательнице, но и окружающим людям.

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mavit
Автор: mavit Январь 25, 2018 18:59
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