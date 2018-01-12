Молодую жену 87-летнего Ивана Краско заподозрили в измене

Предполагаемый любовник Натальи рассказал, что его избил помощник актера

Пара поженилася больше двух лет назад.

Актер Иван Краско и его студентка Наталья Шавель поженились больше двух лет назад. В их союз сложно было поверить. Ему сейчас 87, ей 27. Разговоров было много. Мол, разница в 60 лет, вот это надумали! Прошел месяц, год, два, но пара и не думала расходиться. Супруги жили в мире и согласии. Ходили даже слухи о беременности Натальи. Однако девушка их опровергла.

Фотография со свадьбы.

— Нет, это неправда. Удивительно, как слухи распространяются! Скорее всего, когда я действительно буду ждать ребенка, об этом не узнает ни одна живая душа, кроме отца этого самого ребенка, — заявила она «КП».

Иван и Наталья дома.

Стоило страстям улечься, в СМИ появилась информация о любовных отношениях Натальи «на стороне». О своем романе с 27-летней крымчанкой рассказал некий Александр. В сети он разместил видео, на котором поведал о вспыхнувшей страсти между ним и женой Краско.

Иван и Наталья на открытии выставки с Дмитрием Шагиным в октябре 2017 года.

— Познакомились мы с Натальей Краско в июле 2017 года. Я выбежал из бара, купил цветы, подошел к ней и подарил. Она мне сказала: «Наталья Краско». Я говорю: «Слушай, а ты случайно не внучка того самого легендарного, великого нашего Краско?» И после этого начались звонки, мы стали с ней встречаться, она читала мне свои стихи, — сообщает Александр.

Так выглядит Александр, записавший видео. Фото: скриншот видео.

Кроме того, мужчина заявил, что его побил директор Ивана Краско. Скандал произошел во время съемок телепередачи, где Наталья и Иван рассказывали о своей семейной жизни. Впрочем, пыл Александра это не остудило. Он намерен бороться за сердце 27-летней возлюбленной.

— У меня есть и были, и будут отношения с Наташей, — заявил мужчина.

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