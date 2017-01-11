Моника Беллуччи: У меня те же проблемы с мужчинами, что и в 20 лет

В прокат выходит новый фильм Эмира Кустурицы «По Млечному Пути», в котором итальянская кинозвезда сыграла главную роль [видео]

Моника уверена: возраст не портит женщину. А интерес к актрисам за 40 и даже за 50 сейчас только растет.

В этом кровавом балканском бурлеске Беллуччи демонстрирует героическую самоотверженность, то таская Кустурицу на плечах, то пришивая ему оторванное ухо, то сидя с ним в колодце, дыша через соломинку, — у нее в картине неожиданно много разнообразных трюков, которые пришлись бы к месту и в ее роли в фильме про Джеймса Бонда.

«Невеста» сильная, как волк

— Сербия — прекрасная страна, земля красоты и страданий, — вздыхает Моника. — Нам, европейцам, очень трудно судить людей, которые там живут, они прошли через большую Историю, в которой нам почти невозможно разобраться.

— А кого играете в этой картине, вы разобрались?

— Эмир мне все объяснил про мою героиню. На сербском ее зовут Млада, что значит «невеста». Но в фильме у нее нет имени, вокруг нее тайна — мы не знаем, откуда она и куда направляется. Она наполовину итальянка, наполовину сербка (чтобы оправдать мой акцент). Но мы узнаем, что она была любовницей одного важного генерала, который ради нее убил свою жену. Она его разоблачила, поэтому, когда он выходит из тюрьмы, начинает, как охотник, выслеживать ее, чтобы обвинить в шпионаже. Это реальная история! Кустурица, как обычно, сталкивает в своем кино фантазию и реальность. Спасибо Эмиру за то, что он сделал мою героиню полнокровной, женственной, милой, по-матерински теплой, но в то же время готовой отдать свою жизнь во имя любви, горло за нее перегрызть. Она очень сильная. Как волк.

— Прямо как вы.

— Если бы! Хотела бы я быть такой. Но я не такая смелая.

«Твин Пикс» под секретом

— В фильме действует много животных…

— Они такие же важные персонажи, как люди. Они прекрасны, природа прекрасна, а люди — вот кто настоящие животные, это и показывает фильм. У меня была одна сложная сцена со змеей — конечно, она не была опасной: потом в нее добавили спецэффекты…

— Актрисам определенного возраста свойственно жаловаться на недостаток ролей.

— Но режиссеры сейчас по-новому смотрят на актрис моего возраста! Я только что закончила сниматься в телесериале «Моцарт в джунглях» вместе с Гаэлем Гарсией Берналем, у меня там великолепная роль оперной дивы. Я сыграла прекрасную роль в картине молодого итальянского режиссера Аличе Рорвакер «Чудеса», готова и дальше сниматься в Италии, если будут предлагать такие роли.

— Расскажите хоть что-нибудь о своей роли в долгожданном продолжении «Твин Пикса».

— Я не могу, к сожалению, вообще ничего об этом сказать! Только то, что считаю Дэвида Линча мэтром. Маэстро!

«Красота не связана с возрастом»

— В фильме Кустурицы ваша героиня говорит, что красота принесла ей только несчастье. Вы можете так сказать?

— Нет, я считаю, что красота — это подарок. Но она способна вызывать много разных чувств — от любопытства до желания применить насилие. С этим всем нужно научиться иметь дело.

— Вы по-прежнему не можете расслабиться?

— Возможно, через 10 лет что-то изменится, но пока что у меня те же проблемы, что и в 20 лет. Считаю, что со временем наша душа становится более интересной, а вместе с ней и наше лицо. С возрастом начинается какая-то другая красота, мы просто должны это принять. Если вы начинаете с этим бороться, то ничего хорошего не получится. А если вы внутренне согласитесь с течением времени, то поймете, что морщинки вокруг глаз не значат, что вы стали менее красивы. Просто это другая красота! Мне кажется, очень правильно, что к женщинам и их красоте начали относиться иначе. Раньше они чувствовали себя чуть ли не виноватыми в том, что они взрослеют. Сейчас этого уже нет. Жизнь продолжается! Я уважаю и люблю женщин, и считаю, что их красота никак не связана с возрастом. Красота — это то, что у вас внутри. Вот это и есть реальная красота.

— В фильме вы носите фату невесты, а что в жизни?

— Тишина! (Смеется.) Могу только сказать, что по-прежнему верю в любовь. Любовь двух людей, любовь к детям, любовь к работе. Я все еще верю в любовь.

«Дочери видели только один фильм со мной»

— Где вы сейчас живете?

— В Париже. Но я нахожусь в постоянном контакте с Римом и Лондоном. Я жила во многих городах, но Париж и Рим — основание моей жизни. Пока. Все может измениться! Да, я склонна к разным изменениям, потому что готова ко всему новому. Я не знаю, что может случиться со мной в будущем.

— Это в вас актриса говорит, которая всегда готова к новым ролям?

— Нет, считаю, что не актриса управляет мною как женщиной. Наоборот, я как женщина управляю собой как актрисой. В моей натуре бросать самой себе вызовы и искать новый опыт.

В фильме «По Млечному Пути» Беллуччи то носила героя Кустурицы на руках, то пришивала ему оторванное ухо…Фото: kinopoisk.ru

— На скольких языках вы уже успели сыграть?

— На французском, английском, итальянском, иранском, сербском и арамейском.

— Мало кто может похвастаться таким набором…

— Знаю, что я очень счастливая, потому что востребована и могу делить свое время между разными режиссерами и культурами! Но у меня еще и двое детей, поэтому иногда я работаю очень много, а иногда беру отпуск и провожу его вместе с дочерьми, поскольку не хочу упустить лучшие моменты их детства. Ведь они вырастут и будет поздно.

— Какой свой фильм вы им показывали?

— Они смотрели только один! Очень популярную во Франции комедию «Астерикс и Клеопатра». Больше пока ничего не видели. Я же не могу им «Необратимость» показать! Потом они, конечно, скачают все из Сети, но пока все-таки рановато.

СПРАВКА «КП»

Моника Беллуччи родилась 30 сентября 1964 года в городе Читта ди Кастелло. Собиралась стать юристом, но во время обучения в Университете Перуджи начала подрабатывать в качестве модели, благодаря чему оказалась на подиумах Милана. Снялась на телевидении, а потом и у Фрэнсиса Форда Копполы в «Дракуле Брэма Стокера». На съемках фильма «Квартира» познакомилась с будущим мужем, французским актером Венсаном Касселем. В 39 лет родила от него первую дочь — Деву, в 45 — вторую, Леони. Моника сочла своим долгом родить их именно в Италии. Вместе с Касселем Моника снялась в 7 фильмах, но актерская пара распалась в 2013 году после 14 лет жизни, которая, как утверждают источники, не была совместной.

5 лучших фильмов Беллуччи

● «Малена» (2000)

● «Необратимость» (2002)

● «Матрица: Перезагрузка» (2003)

● «Страсти Христовы» (2004)

● «007: Спектр» (2015)

Эмир Кустурица: Я заставил Монику Беллуччи прыгать с 20-метровой высоты

Знаменитый кинорежиссер дал интервью «КП» перед премьерой фильма «По Млечному Пути»

По сюжету новый фильм Кустурицы (в России он выходит в прокат 12 января. — Ред.) — любовная повесть о роковом влечении невеселого деревенского молочника (в этой роли сам режиссер) к полусербке-полуитальянке с тяжелым военным прошлым и внешностью Моники Беллуччи. По жанру сам Кустурица называет свой фильм сказкой, война носит в ней сколь абстрактный, столь и перманентный характер — хеппи-энда, видимо, не предвидится. (подробности)

По млечному пути (2017) — Трейлер .