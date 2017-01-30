Монике Беллуччи приписывают новый роман с французским актером

Александр
Автор: Александр Январь 30, 2017 22:45

Монике Беллуччи приписывают новый роман с французским актером

Монике Беллуччи приписывают новый роман с французским актером

Пара вместе покинула гала-ужин Sidaction в Париже

По слухам, пара вместе покинула и мероприятие, решив продолжить общение уже вдвоем

После развода с Венсаном Касселем прошло уже три года и казалось бы, очередь из кавалеров должна стоять за одной из самых красивых женщин мира, однако, на светские мероприятия актриса предпочитала приходить одна. Да и западные таблоиды всегда бывшие на чеку, развели руками: если у звезды «Малены» и есть возлюбленный, то очень тайный. Однако, кажется, гала-ужин Sidaction в Париже все изменил. Светское мероприятие звезда посетила вместе с французским актером Жилем Леллушом и судя по тому, как пара ворковала весь вечер и позировала, прижавшись плечами друг к другу журналисты сделали вывод, что у Монике Беллуччи новый роман.

По слухам, пара вместе покинула и мероприятие, решив продолжить общение уже вдвоем.

Напомним, с 1990 по 1995 год Моника была замужем за фотографом Клаудио Карлосом Бассо. В 1999 году Моника вышла замуж за французского актера Венсана Касселя. У звездной пары подрастают две дочери: 13-летняя Дева Кассель и семилетняя Леони Кассель. В августе 2013 года Моника и Венсан развелись.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Январь 30, 2017 22:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Лена

    Лена

    Пиар

    Читать статью
  • AlimentyNaRebenka

    AlimentyNaRebenka

    Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…

    Читать статью
  • гостья

    гостья

    девушка тоже не простушка, работает пиарщицей

    Читать статью
  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии