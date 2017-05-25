Можно ли покупать линзы в интернет-магазине?

Проблемы со зрением не должны лишать человека полноценности жизни, а потому решение купить линзы для глаз становится всё более популярным. Этот современный вид коррекции работает по принципу традиционных очков, но имеет ряд преимуществ благодаря расположению на роговице глаза. МКЛ дают возможность широкого обзора без рамок оправы, улучшают периферическое зрение. Эта способность линз особенно актуальна для водителей, спортсменов, молодых мам и не только. Качество картинки в линзах намного лучше, отличается от очков резкостью, контрастностью и реальностью размеров. Однако, стоит такое удовольствие дороже традиционного офтальмологического устройства, покупатели всеми способами ищут возможность сэкономить. Одним из таких является покупка в интернет-магазине: можно ли покупать линзы в интернете?

Продажа товаров через глобальную сеть имеет ряд преимуществ:

Значительная экономия. Не нужно переплачивать за аренду помещения офиса, магазинов, зарплату штату сотрудников и прочие расходы. Клиент интернет-магазина платит за товар стоимость намного ниже рыночной.

Удобство выбора и совершения покупки. Порой чтобы найти необходимую продукцию нужно пройти немало магазинов, в интернете поиск занимает намного меньше времени. Для работающих людей возникает проблема графика работы мест продажи, а интернет-магазины «в сети» круглосуточно, можно оформить заказ и через пару дней получить их в отделении почты.

Широкий ассортимент. Каталоги глобальной сети безграничны, их намного легче заполнять и обновлять, чего нельзя сказать про полки магазинов.

Купить линзы для глаз в интернете: что нужно знать?

МКЛ продают через интернет-магазины с детальной информацией и таким же консультантом оптики, но в режиме онлайн. Совершение покупки проходит одинаково легко и быстро – товар отправляется в корзину, а после к получателю.

Особенностью покупки контактных линз через интернет-магазин является их подбор под индивидуальность организма покупателя. В оптике могут провести обследование и назначить определённые офтальмологические устройства, в интернете такой возможности нет. Потому для первой покупки всё же придётся выбрать местную оптику или обратиться за консультацией к лечащему офтальмологу за рецептом. Первая пара МКЛ – проба на лёгкость надевания, снятия и самочувствие, потому лучше приобретать её в реальном магазине.

Последующие пары контактных линз при знании нужной торговой марки, размера и других параметров можно спокойно покупать в интернете и экономить без вреда для здоровья. Важно помнить о том, что заказывать нужно с запасом времени доставки, чтобы не ходить несколько дней без новых МКЛ.

В комплект к корректирующему устройству необходимо брать средство по уходу – в интернет-магазине каждый сможет найти лучший раствор для линз под особенности организма.