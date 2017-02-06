Мрачные интерьеры замка Гамлета построили в павильоне «Ленфильма»

Как создавался советский шедевр Григория Козинцева [фото]

Персонажи фильма Гамлет (1964). Анастасия Вертинская и Иннокентий Смоктуновский. Фото: Архив «Ленфильма»

В истории кино есть знаковые фильмы, которые определяют уровень национальной культуры и развития кинематографа в стране. Среди них — постановки «Гамлета». Шекспировскую трагедию экранизировали не менее сорока раз еще со времен немого кино. Но в золотой фонд вошли единицы. И среди этих фильмов, безусловно, советский «Гамлет» Григория Козинцева.

НЕ ВАЖНЕЕ КИТАЯ

В 1958 году «Ленинградская правда» заказала Козинцеву статью на семь страниц о гастролях Шекспировского театра из Англии. Позже редакция попросила текст сократить: «Получается неудобно: о Китайском оперном театре написали шесть. Шекспира мы, конечно, любим. Но Китай любим больше…»

«Гамлет» — вершина творчества Шекспира. Однако в СССР к этой пьесе было особое отношение.

Григорий Козинцев выжимал все соки из актеров, требуя от них полной самоотдачи. Фото: Архив «Ленфильма»

В конце 1930-х поставить «Гамлета» в театре решил Всеволод Мейерхольд. Но его не устраивали хрестоматийные переводы, и он обратился за новым вариантом к Борису Пастернаку. Поэт с увлечением взялся за дело, не бросил работу и после ареста Мейерхольда. Однако издательства не принимали рукопись, требуя новых и новых переделок.

В 1946 году вышло разгромное постановление ЦК ВКП (б) по фильму «Большая жизнь». Этот документ катком прошелся по многим кинематографистам. К показу была запрещена не только картина Леонида Лукова, но и вторая серия «Ивана Грозного» Эйзенштейна, и картина «Простые люди» Григория Козинцева и Леонида Трауберга. Режиссеров обвиняли в создании «безвольных и слабохарактерных» героев «вроде Гамлета». Остальных предостерегли от «гамлетизма».

КАРТИНЫ ОТ ПИКАССО

Козинцев вместе с Леонидом Траубергом снял в 1930-х легендарную кинотрилогию о Максиме — пареньке с пролетарских окраин, ставшем пламенным революционером. Обласканный премиями и наградами, режиссер благополучно избежал репрессий. После 1946 года он сделал «правильный» фильм «Пирогов» о великом хирурге и даже получил Сталинскую премию. Но остался собой не доволен — не такие картины он хотел снимать.

Он мечтал ставить Шекспира. Любопытно читать дневники Козинцева. Страна находилась за железным занавесом, а Григорий Михайлович обедал в Париже у Луи Арагона и Эльзы Триоле. Выступал на конференциях в Англии и Буэнос-Айресе. Дружил с Пикассо, который восхищался его фильмом «Дон Кихот». Пабло дарил режиссеру свои рисунки, а Козинцев щедро передаривал их друзьям… И почти на каждой странице дневников писал о Шекспире. Григорий Михайлович был словно одержим им.

«Гамлет» — вершина творчества Шекспира. Однако в СССР к этой пьесе было особое отношение.

Козинцев дважды ставил «Короля Лира» в театре. В 1954-м режиссер реализовал неосуществленную мечту своего учителя Мейерхольда — поставил «Гамлета» в переводе Пастернака в Александринке. Музыку для спектакля написал Дмитрий Шостакович.

Но на кинофильм Министерство культуры долго не давало добро.

Наконец, снять «Гамлета» разрешили. Приближался 400-летний юбилей Шекспира, стране нужно было его встретить. Фурцева потребовала сделать картину в цвете.

«ДО СУМАСШЕСТВИЯ НАСТЕНЬКУ ДОВЕДЕМ»

Вертинская сыграла Офелию — роль, о которой мечтали многие актрисы. Фото: Архив «Ленфильма».

Сроки режиссера мало волновали. После разрешения он три года готовился к съемкам. Объяснял: «Мне еще не все ясно».

В активе Козинцева был прекрасный перевод Пастернака. Шостакович обещал полностью переписать музыку для фильма из спектакля 1954 года. Вопрос был в том, кто сыграет Гамлета.

Режиссер хотел снять Иннокентия Смоктуновского. Актеру было уже под сорок, но он еще не был широко известен. Сможет ли он вытянуть такую масштабную роль? Свои сомнения Григорий Михайлович доверял дневнику: «Настораживает Смоктуновский. Он все жаловался, что пока не видит Гамлета. Теперь у него стала появляться какая-то манерность, изысканность… не то Пьеро, не то «поэта». Не дай бог!..»

Роль Гамлета — одна из лучших в карьере Смоктуновского. Фото: Архив «Ленфильма»

Но все сомнения закончились ровно с началом съемок. Мягкий, с тонким голоском Козинцев преображался на площадке. У камеры режиссер точно знал, чего хочет. И буквально выколачивал душу из актеров.

Известна история о съемках эпизода сумасшествия Офелии. В сцене участвовало много актеров. А роль у Вертинской не шла. Она рвала на себе кружевной воротничок, Козинцев кричал: «Стоп!» Камеру выключали, костюмеры зашивали кружева. И все повторялось снова и снова. Другие актеры уже начинали терять терпение, стали шушукаться: «Вот набрали молодняк! Нет, чтобы пригласить кого-то постарше и поопытнее». Услышавший это Козинцев возразил своим голоском: «А мы, товарищи, за опытом не гонимся. Посмотрите на нашу Офелию — и шея, и руки, и походка — все как положено юной особе. А до сумасшествия мы нашу Настеньку общими усилиями, будьте уверены, доведем!»

ЗАМОК ПОСТРОИЛИ ПО ОТКРЫТКЕ

Мрачные интерьеры Эльсинора создали в павильоне «Ленфильма». Куранты замка сохранились и до сих пор украшают вход на киностудию.

Съемочная группа объездила немало мест в поисках натуры. В итоге решили построить средневековый замок с нуля. За проект отвечал художник кино Георгий Кропачев.

Кстати, Шекспир никогда не был в Дании. А вот Козинцев, поездивший по миру, настоящий Эльсинор видел. И твердо заявил: «Датский вариант нам не подходит». Режиссер принес открытку с изображением замка на юге Франции. По ней художники и творили.

Замок строили полгода. Основу архитектурной идеи создавали контрфорсы — вертикальные конструкции, в роли которых выступили пятнадцать башен по восемнадцать метров каждая. Они встали в своеобразную тесную и давящую на человека галерею, проходя через которую герои словно бы вырывались из «казематов» замка на простор, на воздух. Общую картину должны были дополнить тучи и мощные волны, которые снимали на Баренцевом море.

Мрачный Эльсинор. Фото: Архив «Ленфильма»

Получилось поистине величественное сооружение. Крепость строили по технологии, которую можно смело патентовать. В качестве арматуры выступали ящики из-под молока — из металлической проволоки. Их составляли, заливали бетоном, обшивали фанерой и материей, затем штукатурили.

Смотрелся замок настолько эффектно, что поглазеть на него приезжали экскурсии.

НАПОСЛЕДОК

На ленту Козинцева не возлагали особых надежд. Она вышла в прокат небольшим количеством копий. Но состоялся подлинный триумф. В СССР «Гамлет» был назван лучшим фильмом года, а Смоктуновский — лучшим актером. Картина получила номинацию на премию BAFTA и «Золотой глобус».

После премьеры в Лондоне критик газеты «Гардиан» написал: «Никогда не видел на английской сцене (и даже в великолепном фильме Оливье, если уж на то пошло) исполнителей ролей в «Гамлете», которые были бы столь впечатляюще убедительными, как эти русские».

КСТАТИ

Еще раз к образу Гамлета Иннокентий Смоктуновский вернулся в фильме Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля!». Первоначально на главную роль был утвержден Юрий Никулин. Но когда начались съемки, он уехал с цирком на гастроли. И тут Рязанов вспомнил о роли Смоктуновского в БДТ, в спектакле «Идиот», где он блистательно сыграл князя Мышкина. Так в фильме соединились Мышкин и Гамлет.