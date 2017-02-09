Муж Киры Пластининой поддержал ее после банкротства

Cамая обсуждаемая невеста года впервые рассказала о своем возлюбленном

Мужем Пластининой стал одноклассник Трей Валлетт, с которым она уже знакома больше десяти лет. ФОТО Инстаграм jesshollins

Дизайнер Кира Пластинина две недели назад отпраздновала роскошную свадьбу в Мексике. Ее избранником стал одноклассник Трей Валлетт, с которым она уже знакома больше десяти лет. Собственно, это почти единственное, что известно о нем. И если раньше дизайнер неохотно говорила о личной жизни, то после свадьбы решила рассказать журналистам о сокровенном.

«Мы с Треем знакомы больше 11 лет — вместе учились в англо-американской школе в Москве. Сначала просто дружили, а 8 лет назад начали встречаться», — призналась Пластинина.

Кира призналась, что Трей всегда поддерживает ее, даже в самых непростых ситуациях. Будущий супруг не покидал Пластинину в те трудные моменты, когда она переживала за собственный бренд.

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«С самых первых дней нашей дружбы я чувствовала, что это особый человек в моей жизни. Но чтобы понять, какое место он в ней займет, понадобилось время. У меня была насыщенная событиями и эмоциями юность, и наши крепкие отношения мне очень помогли», — поделилась Кира.

Судя по всему, Трей Валлетт и стал тем человеком, чья любовь помогла дизайнеру прийти в себя после банкротства бренда.

Напомним, в августе прошлого года генеральный директор «Кира Пластинина стиль» Игорь Мухачев сообщил, что счета организации арестованы, а ее общий долг составляет сумму в размере 500 миллионов рублей. Менеджер заявил, что проблемы возникли давно, но Сергей Пластинин долгое время покрывал убытки, а в 2015 году перестал, по-видимому, рассчитывая на самоокупаемость бренда дочери.

Тем не менее, наследница предпринимателя не планирует становиться примерной домохозяйкой. В данный момент она работает преподавателем в одном из американских университетов и читает курс, посвященный модному бизнесу. Кира Пластинина не спешит объявлять о других своих начинаниях, но утверждает, что у нее много энергии, так что девушка точно не будет сидеть без дела, сообщает журнал Harper’s Bazaar.

Есть ли в этих ближайших планах рождение детей, неизвестно. Но чуть ранее Кира признавалась, что хочет стать матерью.