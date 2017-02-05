Мужа Виктории Бони сняли целующимся с любовницей в ночном клубе

Алекс Смерфит проводит время в компании очаровательной шатенки из Ростова-на-Дону [фото]

Мужа Виктории Бони Алекса Смерфита сфотографировали в ночном клубе Парижа. Фото: СОЦСЕТИ.

Слухи о том, что в семье телеведущей Виктории Бони и богатого наследника Алекса Смерфита не все ладно, ходят уже несколько недель. Супруги перестали публиковать совместные снимки в Инстаграме и живут совершенно разными жизнями: пока Алекс отдыхал на Карибах, Боня загорала в Дубаи. Стоило Вике вернуться в Монако, как ее супруг улетел во Францию. «Разошлись, но скрывают», — уверены интернет-пользователи. На прошлой неделе Виктория даже опубликовала на своей страничке пост, в котором попыталась заверить фолловеров, что у нее все прекрасно.

— Милые фанаты (иначе не назовёшь) нашей пары с Алексом, хватит придумывать всякие небылицы, — попросила Боня. — У нас для вас есть сюрприз, о котором мы сообщим на следующей неделе.

Сюрприз действительно случился, но наверняка совсем не тот, на который намекала 37-летняя Виктория. В Интернете появились снимки, на которых гражданский муж телеведущей, 31-летний Алекс Смерфит проводит время с симпатичной брюнеткой в парижском ночном клубе «VIP Room Club». Фотографии появились на официальной странице увеселительного заведения в «Фейсбуке». На одном из кадров Алекс нежно целует свою спутницу в губы.

Снимки Алекса Смерфита и его спутницы появились в светской хронике парижского клуба «VIP Room Club». Фото: Facebook.

Алекс, особо не скрываясь, целовался с шатенкой, позволяя фотографировать себя. Фото: Facebook.

Фотографии были сделаны во время последней поездки Смерфита в Париж на прошлой неделе – он тогда «отметился» в Инстаграме в фешенебельном парижском отеле. Снял их фотограф ночного клуба и разместил в «Фейсбуке» в числе прочих светских кадров, демонстрирующих, как клиенты «VIP Room Club» весело проводят время. Судя по тому, что Алекс и его спутница явно позируют фотографу и не имеют ничего против того, чтобы их сняли вместе, Смерфит соверешенно не скрывает, что проводит время без гражданской жены, в обществе других женщин. Кое-кто из интернет-пользователей узнал в шатенке уроженку Ростова-на-Дону и сообщил в комментариях, что спутницу Смерфита зовут Катя.

Интернет-пользователи уверяют: девушку зовут Катя, она родом из Ростова-на-Дону. Фото: Facebook.

Виктория Боня пока никак не прокомментировала появившийся «компромат» на мужа. Напомним, российская телеведущая и наследник ирландского миллиардера познакомились в 2010 году в Москве – Алекс тогда пытался открыть в столице сеть кондитерских. 17 марта 2012 года у пары родилась дочь Анджелина. Когда стало известно о беременности Виктории, Алекс увез избранницу в Монако, где живет его семья.

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Алекс Смерфит — младший сын известного ирландского бизнесмена Майкла Смерфита, которого называют «картонным королём». Свой капитал Майкл Смерфит нажил на производстве картона — он является президентом компании Smurfit Kappa Group, европейского лидера по изготовлению упаковки из гофрокартона. У компании сеть фабрик по всему миру. Алекс Смерфит пошел по стопам отца и тоже пробует себя в бизнесе — он является владельцем сети отелей, принадлежащих клану Смерфит.