Муж Бейонсе признался, что изменил ей: «Только семейная терапия спасла нас от развода»

Рэпер Джей Зи дал откровенное интервью об отношениях с женой

Джей Зи неожиданно решил признаться: да, он действительно изменил Бейонсе.

Слухи о том, что в семье Бейонсе и ее продюсера, популярного рэпера Джей Зи, не все гладко, появились весной прошлого года. Тогда таблоиды раскопали, что супруги Картер-Ноулз перестали носить обручальные кольца и даже решили пожить отдельно. Да и сами артисты то и дело давали поводы усомниться в благополучии своего брака. Сначала Бейонсе в апреле 2016-го выпустила альбом Lemonade, в котором упомянула о некоей «Бекки с красивыми волосами», с которой якобы спутался её муж. Вся планета тогда гадала: кто эта Бекки, и действительно ли Бейонсе поет про себя? А затем и Джей Зи выпустил ответную пластинку — в своем новом альбоме 4:44 он признался в «частых похождениях» и искренне попросил прощения у любимой. Пластинка получилась невероятно трогательной, а первую композицию рэпер называет одной из лучших в своей карьере.

Намеки намеками, но напрямую супруги никогда не комментировали для прессы свои отношения. И вот теперь Джей Зи неожиданно решил признаться: да, он действительно изменил Бейонсе. И только семейная терапия спасла их от развода.

На днях рэпера номинировали сразу на восемь музыкальных премий «Грэмми» — за тот самый альбом 4:44. В интервью New York Times 47-летний Джей Зи рассказал, как создавался альбом. Оказывается, он действительно стал покаянием артиста, который таким образом попросил прощения у своей 36-летней жены за все причиненное ей зло.

— Тебе приходится выживать. А когда ты сосредотачиваешься на выживании, ты закрываешь от всех свои эмоции. Даже с женщинами, ты скрываешь свои эмоции и перестаешь с ними общаться. Так произошло и в моем случае. И результатом была неверность, — признается рэпер.

Бейонсе обиделась на супруга за его неверность. Но сумела справиться с обидами.

По словам Джей Зи, они с Бейонсе были на грани развода. И только семейная терапия удержала их от окончательного разрыва.

— Мы использовали наше искусство как сеанс психотерапии, — говорит певец. — И начали писать музыку вместе. Мы оказались в эпицентре урагана, там, где лучше чувствуешь боль. Было дискомфортно, но мы обсуждали проблемы. Знаете, большинство людей расстаются и разводятся, потому что не могут увидеть себя со стороны. Самое трудное осознать, что ты причиняешь боль человеку.

Джей Зи так и не рассказал, кто же эта «Бекки с красивыми волосами», с которой он изменил Бейонсе. И лишь признался, что искусство помогло им сплотиться и сохранить брак.

— Я очень горжусь той музыкой, которую она сочинила, — говорит он. – И я искренне горжусь тем, что сделал я. Когда все закончилось, мы прониклись глубоким уважением друг к другу. Моя жена — потрясающая женщина.

По словам Джей Зи, они с Бейонсе были на грани развода. И только семейная терапия удержала их от окончательного разрыва.

Похоже, супругам действительно удалось прийти к компромиссу и наладить свою жизнь. А измена и семейные невзгоды, которые они трансформировали в творчество, позволили им прилично заработать. По итогам 2017 года Бейонсе возглавила список самых высокооплачиваемых певиц по версии Forbes. Артистка заработала 105 миллионов долларов на продажах альбома Lemonade, а также получила хороший доход от концертного тура. Джей Зи тоже отлично продает свой альбом 4:44, его номинировали на восемь премий «Грэмми».

Блу Айви Картер — старшая дочь супругов.

Закрепить примирение Бейонсе решила новой беременностью. В июне этого года певица родила близнецов Сэра и Руми. У супругов есть еще одна дочь Блу Айви Картер – девочка родилась в январе 2012 года и моментально стала самым популярным ребенком планеты. Можно не сомневаться, что двойняшек Бейонсе и Джей Зи ждет та же участь.

Напомним, будущие супруги начали встречаться в 2002 году. Пара поженилась 4 апреля 2008 года в Нью-Йорке.