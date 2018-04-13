Муж Монтсеррат Кабалье ради любимой бросил карьеру певца

12 апреля исполнилось 85 лет легендарной оперной диве ХХ века

Певица на презентации биографии в 1995 году.

Жизнь великой испанки так же удивительна, как и ее голос. Мы собрали десять ярких историй о ее детстве и семье, о любви и славе, о знаменитых друзьях, о грустных, курьезных и счастливых событиях.

Имя получила в честь священной горы

Полное имя певицы без тренировки и не выговоришь — Мария де Монтсеррат Вивиана Консепсьон Кабалье и Фольк. Родители назвали ее так в честь священной горы – горы святой Марии Монтсеррат. Кабалье родилась в простой бедной семье. В юности ей даже приходилось подрабатывать швеей, закройщицей, продавцом, чтобы было чем оплачивать учебу, уроки музыки, а также французского и итальянского. Что, что, а образование ей родители дали достойное.

Вышла замуж в 31 «за первого и единственного»

О, это красивая история любви, которая длится вот уже 54 года. Муж певицы Бернабе Марти был известным в середине ХХ века тенором. Красавец-мужчина. Старше Кабалье на 5 лет. Познакомились они, когда Марти пригласили подменить заболевшего исполнителя в «Мадам Баттерфляй». В опере есть сцена поцелуя. Марти поцеловал Монтсеррат с такой страстью, что та чуть в обморок не грохнулась. Ей было 31, и певица уже не чаяла выйти замуж. И вдруг случилась первая любовь, с первого взгляда и, как оказалось, – на всю жизнь.

Певица Монтсеррат Кабалье в молодости.

Бракосочетание назначили в храме на той самой священной горе Монтсеррат. А в день свадьбы случился форс-мажор: хлынул ливень, развезло дорогу и дрындулет, на котором невеста с мамой ехали в храм, заглох на полпути. Какой-то добрый водитель подбросил девушек, но обе выглядели, конечно, далеко не парадно: мокрые, в замызганных платьях… Невеста так и пошла к алтарю. Зато дождь оказался добрым знаком: брак сложился счастливый.

У них двое детей: Бернабе и Монтсеррат. Дочь Монтсита (ей 45) тоже стала оперной певицей, часто выступает вместе с мамой, ее дочке Даниэле шесть лет. Сын тоже выбрал творческую профессию, но знаменитым не стал.

Муж Кабалье несколько лет выступал с женой, однако вскоре оставил карьеру певца. Одни говорят, что из-за проблем с сердцем, другие — что ради жены и семьи. Где бы ни была на гастролях любимая, Бернабе всегда на связи. Монтсеррат звонит ему по любому поводу, а потом оплачивает бешеные счета за телефон.

Слава пришла «на замене»

Совпадение, однако. Мировой успех к Монтсеррат пришел через год после свадьбы, когда ее позвали заменить тогдашнюю оперную звезду Мэрилин Хорн (она заболела) в американском «Карнеги-холл». Кабалье спела партию Лукреции Борджиа в одноименной опере, и публика устроила ей 20-минутную овацию. Ведущие критики назвали Кабалье преемницей Марии Каллас, которая в том же году завершила сольную карьеру, и новым «лучшим сопрано мира». Та же, в свою очередь, всегда называла Каллас своим оперным кумиром.

Подружка Образцовой

О знакомстве с российской примой сама Кабалье вспоминает с улыбкой. Как-то Елена Образцова побывала на выступлении знаменитой испанки, а потом пришла к ней в гримерку и упала на колени: «Преклоняюсь перед вашим талантом!». Сняла с себя меховую горжетку и хотела подарить Кабалье. Та замахала руками: мол, этого меха ей хватит разве что на оторочку для перчаток или шляпы. В следующую встречу рассыпалась в дифирамбах уже Кабалье, тоже став на колени. Образцова не упустила момент «вернуть должок» за горжетку – сказала, что вызовет домкрат, чтобы поднял с колен это огромное тело. С тех пор певицы дружат. Настолько близко, что несколько лет назад Кабалье сманила дочку Образцовой в Барселону, помогала начинающей певице, они даже вместе выступали.

Располнела после автокатастрофы

В молодости певица была стройной. Все изменила серьезная автокатастрофа. Врачи буквально вытащили Кабалье с того света, но после травмы головы атрофировался участок мозга, отвечающий за липидный обмен (по-простому – за сжигание жира в организме). Тогда-то Монтсеррат и разнесло… «Если я выпиваю стакан воды, мой организм реагирует так, будто я съела большой пирог», — объясняла в интервью певица свою особенность. За год набрала больше сорока кило и потом уже не могла похудеть. При росте 161 см весит больше ста килограммов. С тех пор соблюдает диету: совсем не пьет алкоголь – только воду, ест в основном зелень, фрукты, овощи и зерновые. А негабаритную фигуру скрывает платьями особого покроя. Беды из этого не делает: «В жизни столько прекрасного помимо вкусной еды! К тому же я не люблю готовить».

Монтсеррат Кабалье с мужем и сыном в Милане. 1971 год. Фото Википедия.

Как брат Карлос стал личным импрессарио

Некрасивая история случилась, когда молодая Монтсеррат приехала покорять Италию. Какой-то местный импрессарио прямо в лоб рубанул: мол, такой толстухе нечего делать на сцене, езжайте, милочка, восвояси, ищите себе такого же толстого мужа, рожайте ему детишек и пеките пироги. Кабалье чуть не плакала от обиды. Тогда-то брат Карлос и сказал, что сам станет ее личным импрессарио. Как видим, карьера Кабалье сложилась более чем успешно. Именно Карлос надоумил сестру познакомиться с Меркьюри, а об их благородстве ходят легенды. Так, брат с сестрой приложили все усилия, чтобы помочь Хосе Каррерасу (ставшему постоянным партнером Кабалье по сцене после мужа) излечиться от рака крови.

Получила срок за махинации с налогами

В 2015-м певица получила срок за махинации с налогами — шесть месяцев тюрьмы и огромный штраф в 255 000 евро (20 миллионов рублей на тот момент)! «Да, я признаю» — все, что сказала в суде Кабалье. Она действительно около пяти лет не платила налоги на доходы с концертов, которые, даже несмотря на преклонный возраст, давала по всему миру. В прокуратуре подсчитали, что Кабалье задолжала казне 500 тысяч евро. К счастью, ей удалось умилостивить прокурора, и реальный срок заменили условным. Все-таки звезда, да и какая тюрьма, если человек недавно инсульт перенес. К началу прошлого года конфликт между властями и Кабалье был полностью улажен.

Мама Баскова

«Золотой голос России» — ученик оперной примы, ее большой друг и воздыхатель дочери. Вправду или нет, но Николай не раз публично говорил, что влюблен в Монтситу, даже несмотря на то, что та замужем. Кабалье Баскова тоже любит и называет сыном. Пять лет назад Николай сделал шикарный подарок дорогим испанкам, когда те были в Екатеринбурге – купил им шубы, выложив за обновки порядка 15 тысяч долларов. Как раз был День учителя, и благодарный ученик решил: «Надо поздравить».

Монтсеррат Кабалье и Николай Басков на концерте в Санкт-Петербурге, 2006 год.

Вино от Меркьюри откупорили на свадьбе дочери

В 80-х мэр Барселоны предложил Кабалье поучаствовать в подготовке к Олимпийским играм-92. Певица задумалась: нужно что-то современное, молодежное, и это явно не опера. Так и родилась идея посотрудничать с рок-звездой Фредди Меркьюри, лидером группы «Queen».

Знаменитый дуэт с Фредди Меркьюри.

Фредди примчался по первому зову. Тогда-то Кабалье и узнала, что он ее давний поклонник, был на ее концерте в Нью-Йорке и скупает ее диски. А еще сеньора была поражена не только талантом Фредди, но и его музыкальной образованностью. Так и родился мега-хит «Барселона», которую знаменитый дуэт спел на открытии Игр. Между оперной дивой и рокером сложилась нежная дружба. А шампанским, которое приме Фредди подарил еще при жизни, Монтсеррат угощала гостей на свадьбе дочери. В память о певце.

Меркьюри и Кабалье. клип Барселона..this is beautiful

Голос тренирует специальной гимнастикой

С каждым юбилеем поклонники Кабалье отмечают: мол, да, годы берут свое, но ее божественный сопрано бельканто не теряет красок – голос даже как будто молодеет. Секрет раскрыла сама певица в одном интервью. Оказывается, она ежедневно делает специальную дыхательную гимнастику, которой ее научили еще в консерватории.

— Упражнения похожи на обычную гимнастику. Делаю их всю жизнь, по два часа в день. Это помимо репетиций, — рассказывала прима. — Поэтому мой голос и не теряет своего качества.

Viva, Монтсеррат!