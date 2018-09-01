На Брэда Питта снова подают в суд, и это не Анджелина Джоли

На адвокатов актер в последнее время спускает целое состояние

Актер Брэд Питт.

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После длительного развода и решения вопроса об опеки на детьми с Анджелиной Джоли Брэду Питту только бы жить начать, выдохнуть и успокоиться, но кажется, скоро актеру снова придется изрядно потратиться на адвокатов. На этот раз в суде против звезды решили выступить жители Нового Орлеана, пострадавшие от разрушительного урагана «Катрина» еще в 2005 году. Вчера адвокат этих семей Рон Остин заявил, что собирается подать судебный иск на Брэда и его фонд Make It Right Foundation за то, что построенные ими эко-дома оказались непрочными и разваливаются на глазах. Это при том, что они еще и вредны для здоровья – сделаны из-за некачественных материалов. Жильцы жалуются на то, что их постоянно беспокоят головные боли и прочие недуги.

«Фонд мистера Питта Make It Right много раз обещал моим клиентам приехать в Новый Орлеан и исправить все недостатки строительства, починить то, что пришло в негодность, но до сих пор ничего не было сделано», — заявил Остин.

По данным инсайдеров Page Six, Брэд пожертвовал в фонд несколько миллионов для исправления всех недочетов, однако дело все равно почти дошло до суда.

Напомним, свой фонд Питт вместе с дизайнером Уильямом МакДону основал в 2006-м, через год после урагана «Катрины». Партнеры решили строить дома для 109 пострадавших семей. Дизайн домов разрабатывали профессионалы своего дела, одни из самых известных архитекторов, включая Фрэнка Гери. Однако, строения оказались непрочными и очень быстро пришли в негодность.