На игле и без иглы

На Берлинском фестивале состоялась мировая премьера нового фильма Дэнни Бойла «Трэйнспоттинг 2»

Хотя герои легко могли не возвращаться в свой Эдинбург, вреда от их визита тоже нет

Это тот редкий случай, когда отечественные прокатчики решили не менять оригинальное англоязычное название фильма, проигнорировав его уже существующую русскую версию — «На игле». Молодежное, резвое и борзое по тем временам кино, известное у нас под этим названием, вышло 21 год назад, вызвав взрыв мозга у целого поколения молодых людей и прославив писателя Ирвина Уэлша (оба фильма сняты по его романам, сиквел – экранизация вещи под названием «Порно»), режиссера Дэнни Бойла и актера Юэна Макгрегора, сыгравшего главную роль. Снятый всего за 2 миллиона долларов (и заработавший в 35 раз больше) фильм повествовал о четырех молодых героиновых наркоманах из Эдинбурга, из уст которых весьма парадоксально звучал призыв «Выбирай жизнь!»

Фильм выходит в российский прокат 8 мартаФото: кадр из фильма

С тех пор прошло два десятилетия. Бойл стал звездой мэйнстрима, получил «Оскара» за «Миллионера из трущоб», поработал с английской королевой на открытии Олимпиады в Лондоне, но не забронзовел и энергии не растерял – в Эдинбург к своим персонажам Сикбою, Спаду и Бэгби он возвращается на щите, а не под щитом. В отличие от его любимого, хотя и потерявшего очарование юности главного героя Рентона (Макгрегор). Какое уж тут очарование, если в некогда пылкой груди бьется кардиостимулятор. И хотя Бой и Рентон легко могли не возвращаться в свой Эдинбург, вреда от их визита тоже нет. Впрочем, сиквел почти никогда не бывает лучше оригинала.

Самый неуравновешенный, взрослый и несносный из героев, Бэгби (Роберт Карлайл) откровенно желает замочить Рентона (Юэн Макгрегор)Фото: кадр из фильма

В конце первой серии герой Макгрегора слинял с деньгами своих ближайших дружков и, будьте уверены, горячие шотландские парни и 20 лет спустя ему этого не простили. Самый неуравновешенный, взрослый и несносный из них, Бэгби (Роберт Карлайл), ныне бежавший из тюрьмы уголовник, откровенно желает его замочить – несмотря на проблемы с потенцией, которые отвлекают его от праведной мести. Ставший сутенером Сикбой (Джонни Ли Миллер), пересев с героина на кокаин, тоже одержим этим желанием – но у него другое слабое место в виде болгарской девицы с «пониженной социальной активностью», которой он мечтает купить личный публичный дом/сауну. В криминальное дело входит и Рентон, успевший с ней переспать. Эта благотворительная коллизия еще менее интересна, чем разборки четырех экс-друзей — уже лишенных былой рьяности неудачников среднего возраста (Макгрегор, между тем, в отличие от своих партнеров совершенно не выглядит лузером). Поскучневших, побледневших и реально решивших, наконец, «выбрать жизнь» и прилагающийся к ней ЗОЖ. Знаменитый монолог Рентона в начале первого фильма заканчивался словами: «Я решил не выбирать жизнь. Причины? Кому нужны причины, если есть героин?». Во второй серии Рентон произносит на заданную тему уже гораздо менее вдохновенный монолог: «Если уж ты наркоман, то сиди на каком-нибудь другом наркотике. Выбирай тех, кого любишь. Выбирай будущее. Выбирай жизнь». Какой же это унылый и консервативный выбор.

На игле 2. Трейлер фильма (18+). В фильме описываются события, происходящие через двадцать лет после окончания истории, описанной в фильме «На игле», а сюжет вертится вокруг того, что главные герои пытаются ввязаться в порнобизне