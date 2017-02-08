На какие характеристики нужно обращать внимание при покупке вил для погрузчика

Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Февраль 8, 2017 02:43

На какие характеристики нужно обращать внимание при покупке вил для погрузчика

Вилы — основное рабочее оборудование на погрузчике, за что они и получили названия вилочных. Именно это приспособление чаще всего используется, а потому и чаще ломается. Если вилы вашего погрузчика сломались или находятся в аварийном состоянии, то вам пора задумать об их замене на более новые.

Чем различаются некоторые модели

Вилы для погрузчика различаются по своей длине, способу установки, а также грузоподъемности. Стандартная длина данного оборудования составляет от 75 до 110 см. Ее вполне хватает для работы со стандартными паллетами на складских помещениях. При работе с грузовыми боксами и фурами, а также для поддонов собственного производства могут пригодиться большие вилы.

Также эту проблему могут решить удлинитель вил для погрузчика, которые представляют собой полые металлические изделия, надеваемые прямо на стандартные вилы. Также такие насадки бывают закругленные или треугольные, что необходимо при работе с такими грузами как например рулоны.

Цена на удлинители вил для погрузчиков намного меньше, чем на сами вилы, потому они станут выгодным приобретением. Единственное, о чем не стоит забывать — это ограничения по весу.

Когда вы покупаете новые вилы на погрузчик также стоит помнить про крепления, которые у разных производителей могут отличаться. Так, самым распространенным является болтовое крепление, по также есть стандарты DIN и ISO, которые приняты в Европе и Северной Америке.

Требования к вилам для погрузчика

Вила для погрузчика должна изготавливаться из высококачественной стали, которая обладает не только повышенной прочностью, но и имеет большую упругость. Последний аспект очень важен, так как именно упругость позволяет увеличить срок эксплуатации вил. Связано это с тем, что уменьшается деформация металла под воздействием больших масс.

Прочная сталь, которая не имеет нужной упругости, быстро приходят в негодность. Они прогибаются, появляются трещины, делающие работу с таким оборудованием опасной.

Кованные вилы на погрузчик, цена которых хоть и выше, чем у выполненных прокатной технологией, имеют больший рабочий ресурс, более устойчивы к механическому воздействию.

Покупая вилы для погрузчика бывшие в употреблении обязательно проверяйте их износ. Если толщина меньше на 10 или более процентов от указанной в техпаспорте, то такие вилы считаются аварийными.

Выбирайте вилы на свой погрузчик тщательно и вы забудете про то, что такое гарантийное обслуживание техники.

 

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Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Февраль 8, 2017 02:43
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